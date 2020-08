Pesadillas, tragicomedias y las 14 frases de AMLO en 'La Mañanera'

En la conferencia de prensa que esta mañana encabezó el presidente Andrés Manuel López Obrador dedicó poco más de una hora para hablar sobre la denuncia filtrada de Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) en donde implica a los expresidentes Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón y Carlos Salinas en supuestos actos de corrupción.

El Ejecutivo federal aseguró que comenzó a leer la denuncia, pero que no la había terminado porque "no quería tener pesadillas por lo que estaba leyendo".

Como esta frase, el mandatario dijo otras más como:

-"Todo indica que es cierta, efectiva, que no es apócrifa, que es la denuncia que en efecto presentó a la procuraduría, o sea, que el documento es auténtico, lo que se está dando a conocer en las redes.

-"¿Por qué digo que es auténtico? o para no ser tan categórico, ¿por qué creo que no es apócrifo? Porque ya han reaccionado muchos de los involucrados a partir de lo que ahí se dice".

-"Se debería de hacer una historieta sobre el caso, claro cuando se resuelva esto".

-"Estoy haciendo cuentas porque es mucho dinero el que se utilizó para entregar mordidas".

-"El pueblo se cansa de tanta pinche transa".

-"Yo les diría que el que está bien con su conciencia no tiene nada que temer".

-"Si no participaron, si no recibieron dinero, pues que no se preocupen, no les va a pasar nada".

"Yo creo que si se tiene que hacer una historieta, pero hasta que se resuelva el asunto, pero sí contar la historia".

-"Desde luego esto no significa que todo lo que ahí se dice sea cierto, falta que la autoridad, en este caso la fiscalía, recabe todas las pruebas que ahí se ofrecen".

"Desde luego tiene que llamarse a declarar a los involucrados, a los mencionados".

"Sería bueno que se conociera, que todos los que tengan acceso a redes sociales puedan leerla (la denuncia), porque todos debemos de estar informados sobre este tema, que no haya ocultamiento de la información, que no se manipule, que no haya silencio, que se sepa todo, que se conozca la verdad"

"¿Quién filtró el documento? Pues eso hay que indagarlo, hay que ver con la fiscalía, hay que ver con el señor Lozoya, con los abogados del señor Lozoya.

"Estoy leyendo la denuncia porque estoy haciendo cuentas porque es mucho dinero, mucho dinero el que se utilizó para entregar 'mordidas'".

-"Muy bien, muchas gracias, nos vemos mañana. Déjenme terminar de leer la tragicomedia".