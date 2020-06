Pescadores de Yucatán tienen pérdidas millonarias por Covid-19

La pandemia del coronavirus y el mal tiempo ocasionado por el paso de la tormenta tropical "Cristóbal", han causado millonarias pérdidas al sector pesquero, informó Manuel Sánchez González, presidente de Armadores Pesqueros de Yucatán.

Las pérdidas económicas, agregó el directivo, comenzaron con los dos meses de la veda del mero, que fue febrero y marzo, que se prolongó hasta abril porque por la emergencia sanitaria del Covid-19, los barcos pesqueros demoraron en salir a pescar, y no fue sino hasta que pudieron salir poco a poco. Los primeros viajes de los barcos fueron de baja captura, situación que se combinó con los bajos precios porque las exportaciones de especies marinas aún están desplomadas en el mercado de Estados unidos, Europa y Asia, detalló Sánchez González.

El dirigente precisó que la semana de mal tiempo causada por la tormenta tropical "Cristóbal", que se paseó por la Bahía de Campeche y después salió hacia el Golfo de México luego de arrojar grandes cantidades de agua, obligó a suspender la pesca de mero y el retorno anticipado de los barcos que apenas tenían de cuatro a cinco días de trabajo y habían capturado de 200 a 300 kilos de mero. Por su parte el presidente de la Federación de Sociedades Cooperativas Pesqueras del Centro y Poniente de la entidad, José Luis Carrillo Galaz, precisó que el paso de dicho sistema tropical no causó estragos a la infraestructura, aunque sí hubo pescadores afectados.

"Poco a poco comienzan a salir las embarcaciones, mientras tanto, los mercados continúan colapsados, sin abrirse totalmente. Agregó que "hay un poquito de reacción del mercado estadounidense, pero esperemos que mejore con la apertura en México y todo lo que está ocurriendo en Estados Unidos que también hay una apertura un poco más amplia", comentó.

En cuanto a los daños que tuvieron los hombres de mar en sus viviendas, dijo que hubo inundaciones y otros se fueron a albergues temporales, aunque dejó en claro que las embarcaciones no se vieron afectadas por lo que hoy se pudo retomar la actividad. Expresó también que actualmente solo el 40 por ciento de la flota pesquera está activa producto de la contingencia por coronavirus, aunque se espera que en breve se pueda incrementar la cantidad, dependiendo del aumento de la demanda de los mercados tanto a nivel nacional como internacional.