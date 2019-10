Pese a accidente de reporteros, AMLO descarta bajar ritmo de giras

Luego de que 10 periodistas de la fuente presidencial resultaron lesionados, dos de ellos requirieron intervención quirúrgica, al voltearse la camioneta en la que viajaban este sábado, el presidente Andrés Manuel López Obrador descartó bajar el ritmo de sus giras de trabajo por el interior del país.

"Eso no se puede porque tenemos que visitar muchos pueblos. La mejor opción es que los que no puedan asistir que se queden en las conferencias de lunes a viernes y los fines de semana que los medios que tienen corresponsales puedan cubrir, eso es lo mejor.

-"¿Bajarla el ritmo está descartado?", se le preguntó al mandatario previo a tomar un vuelo de Hermosillo a la Ciudad de México al concluir su gira de trabajo de tres días por Sonora.

-"Sí, está descartado, yo tengo que trabajar 16 horas diarias"- respondió el mandatario a los reporteros que cubren sus actividades diarias.

El presidente López Obrador dijo que fue muy lamentable lo que sucedió, pero afortunadamente no pasó a mayores.

"De los dos compañeros que fueron intervenidos (Milenio y EL UNIVERSAL), tengo el informe que están bien, salieron bien, gracias por todo lo que hacen, por todo el riesgo que corre en estas giras en este recorrido país", reconoció el mandatario.

En breve entrevista, el titular del Ejecutivo dijo que Presidencia asume la responsabilidad del percance automovilístico, pero también –insistió- dejó en libertad que los que no puedan cubrir porque no tengan posibilidad de hacerlo, porque no hay condiciones, que no se arriesguen y que se busque la manera de que se informe a la población con otros medios.

"Por ejemplo lo de las mañaneras, eso se puede cubrir de allá, y en las giras pueden ser corresponsales o nosotros mismos, yo siempre estoy informando.

El Presidente dijo que su deseo es que "la fuente" de Presidencia lo acompañe a sus giras de trabajo, pero sin ningún riesgo.