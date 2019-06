Pese a acusaciones, iglesia de La Luz del mundo sigue sumando fieles

Este domingo sin importar las acusaciones de presunto abuso sexual en contra de su líder, Naasón Joaquín García, la iglesia La Luz del Mundo realizó este domingo una jornada de bautizos con la que integró a 16 mil 150 personas como nuevos fieles.

Tan solo en junio, la asociación religiosa bautizó a 29 mil personas y espera que el próximo domingo 30 de junio se lleve a cabo otra jornada internacional, por lo que Eliezer Gutiérrez, vocero de la iglesia, consideró que no están pasando por una crisis.

"Hoy se bautizaron más de 16 mil personas, y en ocho días habrá otra jornada, con esto solo podemos decir que las actividades en la iglesia continúan, que la gente mantiene su fe, estas ceremonias ponen de manifiesto el continuo crecimiento y expansión de La Luz del Mundo tanto en México como en los 58 países donde tiene presencia", enfatizó su vocero.

En México se llevaron a cabo ceremonias en Guadalajara, Ciudad de México, Tijuana, Mexicali, Ensenada, Tampico, Ciudad Valles, San Luis Potosí, Tepic, Cuernavaca, Oaxtepec, Acapulco, Chilpancingo, Córdoba, Xalapa, Oaxaca, Tekax, Akil, Umán, Tizimín, Cancún, Playa del Carmen y Cozumel.

En el templo ubicado en la colonia Hermosa Provincia, Guadalajara y que es conocido como la sede internacional, por lo menos 500 fieles fueron bautizados. A las 17:00 horas los nuevos miembros fueron recibidos por un coro de mil voces. "Luego de ser sumergidos en el agua, los recién bautizados salían para escuchar fuertes aplausos y gritos de emoción, así es como les dieron la bienvenida a la iglesia", relató Eliezer Gutiérrez.

Los bautizos también se realizaron en iglesias de Estados Unidos, en comunidades de San Antonio, Nuevo México, Fresno, Albuquerque y Houston, en Centroamérica, los centros de San José y Alajuela, Costa Rica; San Pedro Sula y Tegucigalpa, Honduras, Boca del Foro; Panamá y otros más de Argentina y Colombia "recibieron con los brazos abiertos a miles de creyentes".

Estas jornadas de bautizos no se han detenido pese al proceso que sigue su líder Naasón Joaquín García, detenido el 5 de junio y quien es acusado de tráfico humano, producción de pornografía infantil y violación de un menor de edad, entre otros delitos.

El pasado viernes, el líder de la iglesia se declaró no culpable ante un tribunal de Los Ángeles, sin embargo, la jueza Teresa Sullivan mantuvo una fianza de 50 millones de dólares, a lo que la defensa de Naasón respondió que no existe información suficiente para pagar tal monto.