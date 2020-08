Pese a advertencias, simpatizantes de AMLO abarrotan evento en Reynosa

Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los ciudadanos de Reynosa no asistir a su evento en la colonia Humberto Valdés, cientos de personas volvieron a abarrotar las calles aledañas a la unidad deportiva de este ejido, pero ahora destacaron los simpatizantes del gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca (PAN).

Con matracas, silbatos, bocinas, tambores y mantas azul y blanco con el mensaje "Estanos con Usted Gobernador" y Tamaulipas para los tamaulipecos", los simpatizantes del mandatario panista se desplegaron por todo el perímetro del inmueble que está rodeado por vallas metálicas para restringir el acceso.

Ayer al inaugurar obras de desarrollo urbano en Matamoros, los ciudadanos de ese puerto salieron las calles aledañas a la unidad deportiva y el titular del Ejecutivo cortó si participación a solo tres minutos y 20 segundos.

Hoy viernes en su conferencia, el presidente de México hizo un llamado a la población a no salir de sus casas, para evitar contagios masivos de Covid-19, y aseguró que quien vaya sería un "conservador".

Por segunda vez apresura su discurso

El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó que los habitantes de Reynosa no se quedarán en casa guardando la sana distancia, por lo que por segunda ocasión apresuró su discurso que duró cinco minutos, para evitar contagios de Covid.

"Me da mucho gusto estar con ustedes, no le hace que no me hayan hecho caso, porque no queremos que haya congregación, mítines, porque tenemos que cuidarnos con sana distancia para no enfermarnos ni contagiarnos de esa terrible enfermedad, el Covid".

En las instalaciones deportivas de esta popular colonia, el titular del Ejecutivo dijo que entendía la pasión de la gente, pero no quiere que haya contagios, por lo que sería breve en su discurso.

"Ya van a venir mejores tiempos y Ya voy a andar en las calles, voy a abarcarles y nos vamos a tomar fotos, y vamos a estar muy cerca, pero ahora tenemos que guardar distancia y cuidarnos mucho".

El presidente dijo que las intervenciones que lleva a cabo la Sedatu en Reynosa son espacios para los jóvenes para que hagan ejercicio, deporte y se puedan distraer.

"Para enfrentar el problema de la inseguridad y la violencia no basta con el uso de la fuerza, la paz y la tranquilidad son fruto de la justicia, si se atiende a los jóvenes habrá paz en Reynosa y Tamaulipas".

Destacó el apoyo de la presidenta municipal de Reynosa Maky Esther Ortiz (PAN) por el trabajo realizado en este municipio.