Pese a contingencia, alcalde en Jalisco participa en procesión

Pese a las medidas obligatorias de distanciamiento social impuestas en Jalisco por la pandemia de Covid-19, el alcalde de Zapotlán El Grande, Jesús Guerrero Zúñiga (MC), participó en una procesión religiosa cargando el trono de San José, santo patrono de Ciudad Guzmán, que congregó a decenas de feligreses este domingo en esa población.

La celebración fue transmitida en vivo por la televisora regional "Canal 4 de Zapotlán" y al respecto, Alejandro Barragán, regidor de Morena en el municipio, consideró que el edil actuó de forma irresponsable.

"Las expresiones de fe son muy valiosas para el pueblo de Zapotlán, sin embargo, ya habíamos entendido que podríamos profesar nuestra fe desde casa... Por eso resulta sumamente preocupante, ver al alcalde de nuestra ciudad, protagonizando este acto religioso, y con su presencia dando aval a una reunión que por disposiciones oficiales debió evitarse. Es terrible que en el afán del oportunismo político y querer quedar bien, se violenten medidas que desde el gobierno federal, estatal, y replicado oficialmente desde el municipio", escribió en sus redes sociales.

Recordó que hace apenas unos días el gobernador Enrique Alfaro (MC) calificó como "pendejos" a quienes no estaban atendiendo los lineamientos para quedarse en casa, evitar aglomeraciones y cuidar su salud y la de los demás.

"Muchos negocios se han mantenido cerrados y mucha gente ha perdido sus ingresos e incluso sus trabajos porque sus actividades fueron catalogadas como ´no prioritarias´. Por ejemplo, ante el gravísimo impacto económico, decenas de pequeños comerciantes han solicitado abrir sus tiendas aunque sea un día a la semana, y con el argumento de las disposiciones legales, se ha rechazado cualquier excepción", señaló.

Según las disposiciones impuestas, las personas que estén en la calle realizando actividades no esenciales, podrían ser arrestadas hasta por 36 horas y las autoridades encargadas de vigilar que se cumpla con el aislamiento social y la sana distancia son, precisamente, las autoridades municipales.

En el acuerdo publicado el pasado 19 de abril en el Periódico Oficial de Jalisco, se establece que "queda prohibida la realización de eventos, reuniones o congregaciones de más de 50 personas, ya sean de carácter público, privado o social; queda suspendida toda celebración relativa a fiestas patronales, festividades cívicas o comunitarias propias de cada región, municipio o localidad del estado de Jalisco, conforme a sus usos y costumbres".

Hasta ahora no hay un pronunciamiento oficial de ninguna autoridad respecto a lo ocurrido este domingo en Ciudad Guzmán.