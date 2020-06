Pese a contingencia, municipio de Oaxaca celebra fiesta patronal

La advertencia se da mucho antes de llegar a San Pedro Ixtlahuaca. Sobre la carretera que lleva a este municipio de la región de los Valles Centrales, elementos de seguridad detienen a los autos para recordarles a sus tripulantes que deben vigilar en todo momento las medidas sanitarias contra la pandemia de Covid-19 que suma más de 5 mil casos en el estado.

Les piden que usen cubrebocas y que desinfecten sus manos regularmente. Y sobre todo, les piden encarecidamente que no asistan la fiesta patronal de este municipio que se negó a cancelar su celebración, pese a que la región atraviesa la fase de mayor riesgo de contagio y que es el epicentro de la emergencia.

"Por favor, absténganse de ir a la fiesta de San Pedro Ixtlahuaca, es nuestra obligación informarles", repiten una y otra vez los policías a quienes transitan por la carretera que lleva a esa comunidad.

No fue el único aviso. Desde que se dio a conocer que en Oaxaca no disminuían los números de contagios y que pese a ello comunidades de Usos y Costumbres seguían adelante con sus fiestas patronales, el nombre de San Pedro Ixtlahuaca y de su edil Manuel Duarte, comenzó a sonar con más y más fuerza. Sobre todo porque pese a tener casos activos de coronavirus, el presidente municipal anunció que en la población la cuarentena terminaría el 25 de junio, justo a tiempo para celebrar a San Pedro.

La festividad anual de esta comunidad de raíces zapotecas y con unos 10 mil habitantes consta de tres días. El 27 de junio se realiza la calenda, en la cual la población se divide en dos secciones y las jóvenes realizan recorridos con canastas de flores y de cuetes al son de la música de viento.

El segundo día, el 28 de junio, se realiza la quema del castillo, también con la banda, y finalmente el día 29, los barrios y rancherías tradicionales ofrendan un arco de flores y frutas a la cabecera municipal, mismos que se colocan en las calles que rodean la iglesia y el palacio municipal, y que son recorridos en procesión por la gente del pueblo, el sacerdote y los mayordomos.

Ese mismo día, el mayordomo del santo patrono ofrece una comida a sus compañeros de gremio y al pueblo en general. La fiesta termina con un baile popular con distintas bandas, pero durante todos esos días, la feria y locales comerciales se instalan en la avenida principal, lo que atrae a habitantes de comunidades vecinas como Atzompa, San Andrés Ixtlahuaca y San Pablo Cuatro Venados.

Fue ante ese riesgo que los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) tuvieron que emitir un comunicado en donde se informa a la población que ante el alto nivel de riesgo de contagio de Covid-19, se mantenía la suspensión de fiestas patronales y otras celebraciones, "como una medida urgente y necesaria para mitigar la dispersión del virus".

"Los SSO exhortan a la población a actuar con responsabilidad y a no asistir a la fiesta parronal de San Pedro Ixtlahuaca (...) localidad que tiene casos activos de Covid-19", se escucha en el llamado lanzado por las autoridades.

Además, la dependencia resalta que los eventos que requieran de aglomeraciones son un foco de contagio de la enfermedad y ponen en alto riesgo la vida de las personas. "No te arriesgues ni expongas a tu familia, actuemos con responsabilidad", finaliza.

También Othón Cuevas, diputado local del Distrito XII, al que pertenece la comunidad, se sumó al llamado y exhortó al edil Manuel Duarte a que suspendiera los festejos y informó que las autoridades religiosas habían ordenado que no se realizara ninguna ceremonia.

Pese a estos llamados, y a que no hubo celebración religiosa, la autoridad municipal ignoró los riesgos y la fiesta se realizó como todos los años. Tanto la calenda y la quema del castillo. Aunque las autoridades aseguran que se han observado las medidas de sana distancia, el atrio de la iglesia tuvo que ser cerrado ayer por el número de personas que se congregó.

Este lunes, de acuerdo con un recorrido realizado por EL UNIVERSAL, además de la puesta de los arcos y la realización de la procesión, que buscó que no se aglomeraran las personas, también se llevó a cabo la mayordomía, con la comida tradicional y con la participación de bandas de viento y grupos musicales.

Por ello, los policías municipales intentaron en todo momento que no se documentaran los festejos, hasta al límite de la intimidación. Tras los múltiples llamados, lo único que se canceló, fue el baile convocado para mañana 30 de junio.

Actualmente San Pedro Ixtlahuaca suma 30 casos confirmados de Covid-19 y una defunción, de los cuales cuatro permanecen activos; además, hay dos sospechosos.