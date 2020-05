Pese a contingencia no han cesado las desapariciones en Nuevo León

Durante el periodo de la contingencia sanitaria, las autoridades piden a la población no salir de casa; pero los delincuentes siguen en las calles y desapareciendo personas, pues durante el mes de marzo Nuevo León ocupó el segundo lugar nacional con más casos de desaparición, denunció la asociación civil Fundenl.

Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León citó datos de la publicación "Observaciones sobre Violaciones a Derechos Humanos durante Contingencia Sanitaria por covid-19", de la Secretaría de Gobernación, donde esta entidad apareció durante marzo en segundo lugar en casos de desaparición de personas.

Según el mencionado diagnóstico, comentó Fundenl, en Nuevo León hubo 21 casos de desaparición; pero advirtió que en el reporte sólo contabilizan los casos de privación ilegal de la libertad, y si se suman todos los delitos contra la libertad, el estado tiene 34 casos de desaparición en marzo de 2020.

Además de lo anterior, señaló la agrupación civil, de acuerdo a un análisis sobre los delitos contra la libertad durante el primer trimestre del año en Nuevo León, durante enero y febrero se presentó el mayor número de casos en los últimos diez años.

Expuso que las madres integrantes de Fundenl seguirán buscando a sus desaparecidos con las medidas sanitarias recomendadas, pues "parar para nosotras sería morir", por lo que en este periodo de contingencia, han seguido trabajando vía remota, por teléfono y en situaciones esenciales presencialmente.

Prueba de ello, dijo, el 23 de marzo una madre de Fundenl localizó sin vida a su propio hijo y el cuatro de abril, con la ayuda de la población, pudieron localizar con vida a un joven de Nuevo León desaparecido en Cancún, Quintana Roo.

Integrantes de la agrupación colocaron mantas en algunos puentes peatonales de la ciudad, con leyendas donde se leía: "Desaparecidos donde están. Fuerza madres de Fundenl", y algunas donde se mostraban los rostros de sus seres queridos.

En tanto la Agrupación de Mujeres Organizadas por los Ejecutados, Secuestrados y Desaparecidos de Nuevo León (AMORES), expuso que en este día tan especial para todas las madres, es para ella día de tristeza, "pues nos sentimos solas al ver que pasan días, semanas, meses y años sin saber nada".

Señaló Amores que "no hay palabras suficientes para expresar cómo nos sentimos, somos familias incompletas que ni las flores, ni los regalos, pueden llenar ese vacío que tenemos en nuestro corazón por la falta de nuestras hijas/os desaparecidos".

Este 10 de mayo no es igual que los anteriores, "es peor, porque debido a la pandemia, además de que no podemos manifestarnos como otros años, se nos junta la tristeza de no poder reunirnos y abrazar a quienes están con nosotras. Hoy más que nunca nos sentimos incompletas y con la incertidumbre de siempre de no saber de ellas y ellos", concluyó Amores en su posicionamiento.