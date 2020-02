Pese a coronavirus, AMLO dice que seguirá saludando y abrazando en giras de trabajo

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que durante sus giras de trabajo no dejará de tener contacto con sus simpatizantes, quienes acostumbran saludarlo de mano, dar beso o abrazarlo durante sus actos o recorridos.

"No puedo... No hay cambio para nada, va a ser lo mismo", aseguró en su conferencia de prensa mañanera minutos después de que el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell recomendó no saludar de mano, dar besos o abrazos como medida preventiva luego de que confirmó dos casos de coronavirus en el país.

En Palacio Nacional, el mandatario recordó que en 2009 con la crisis de la influenza fue criticado porque llevó a cabo un acto público en su natal Tabasco, cuando era opositor.

"Se exageró en aquel tiempo y se prohibió que se llevaran a cabo reuniones. A mí me tocaba ir a giras porque le teníamos que pedalear, era trabajar todos los días, informando, como predicadores, como demócratas en todas las plazas públicas y me tocó Tamulté de las Sabanas y me criticaron y ¿a dónde creen voy hoy?".

Como parte de su gira de trabajo, en mandatario visitará este día Tamulté de las Sabanas, en la tarde a Nacajuca, mañana a la región chontal de Centla.

"Y vamos a estar en Vicente Guerrero y el domingo vamos a San Carlos Macuspana, son pueblos chontales de Tabasco en el plan de visitar todas las etnias y culturas".

- ¿No cambiará nada?

- No, no, no, no hay cambio para nada, no. Va a ser lo mismo. Que se tome en cuenta algo, si hay una enfermedad, no solo ésta, y se tiene atención médica, las medicinas, si no hay descuido, ante cualquier enfermedad la gente sale adelante la medicina ha avanzado mucho.

"Yo padecí un infarto me atendieron pronto y bien, y miren aquí estoy, vamos a seguir adelante. Ya hablamos que tengamos confianza en las instituciones".

El presidente dijo que este viernes a las 21:00 horas se dará en informe de Salud en Palacio Nacional.