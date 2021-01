Pese a Covid-19, en Zipolite anuncian Festival Nudista 2021

Pese a que todo el estado de Oaxaca se encuentra en semáforo naranja por alto riesgo de contagio de Covid-19, organizadores del Festival Nudista de Zipolite anunciaron la realización de la sexta edición de este evento.

Zipolite se encuentra ubicada en el municipio de San Pedro Pochutla, en la Costa de Oaxaca, y es la única playa en México en la que oficialmente se permite el nudismo desde 2016, por lo que a finales de enero y principios de febrero, desde hace casi seis años, han realizado el Festival Nudista Zipolite, y que para este 2021, en medio de la pandemia por Covid-19, está convocado para el fin de semana del 29 de enero al 1 de febrero.

Este Festival, que ha llegado a reunir por tres días hasta 8 mil personas, es financiado por la Federación Nudista de México A. C., así como por la autoridad municipal de San Pedro Pochutla.

Para este año, en el cartel promocional del evento se observan las recomendaciones sanitarias para los visitantes interesados en asistir, que ya tengan reservaciones en los hoteles de la zona.

Organizadores del sexto Encuentro Nudista informaron que el pasado 20 de diciembre, en asamblea general, el pueblo comunal de Zipolite aceptó la realización de las actividades del Festival, siempre y cuando éstas no sean masivas y se cumplan con los protocolos de sanidad necesarios, dentro y fuera de la playa.

Por lo que en los promocionales del Festival Nudista de Zipolite 2021 han invitado al público general a respetar las medidas sanitarias, usar cubrebocas y evitar aglomeraciones en sus actividades por riesgo de Covid-19; en algunos de los mensajes que han difundido se lee: "Si cuentas con reservaciones de avión y hotel trae contigo tus cubrebocas y artículos para sanitizar"; o, "si todavía no cuentas con reservaciones, te invitamos a quedarte en casa".

La autoridad municipal de San Pedro Pochutla, que encabeza la morenista Saymi Pineda Velasco, no se ha pronunciado de manera pública ante el anuncio de este evento de talla nacional e internacional. Sin embargo, en sus redes sociales ha compartido el estatus de alerta naranja en el semáforo epidemiológico para toda la entidad, en el que se especifica que están suspendidos los eventos masivos, y pide a los ciudadanos a quedarse en casa.

Hasta el momento, la entidad acumula 28 mil 730 contagios y 2 mil 153 fallecimientos por la enfermedad causada por coronavirus SARS-CoV-2. La región Costa tiene contabilizados hasta ahora mil 459 casos y 143 defunciones, y San Pedro Pochutla ha registrado 145 casos y 10 fallecimientos relacionados a Covid-19.