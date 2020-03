Pese a Covid-19, lenta compra de medicinas

A tres meses de la publicación del resultado de la Compra Consolidada de Medicamentos para este 2020, que se dio a conocer en diciembre pasado, aún se desconoce cuándo se adquirirán los que sirven para controlar enfermedades metabólicas, como la diabetes, y algunas cardiovasculares.

Este año no sólo hubo 224 claves desiertas, sino que no se convocó a laboratorios para surtir los fármacos que atienden a diferentes grupos terapéuticos, de acuerdo con el Instituto de Investigación e Innovación Farmacéutica (Inefam).

Hasta el momento, no se ha puntualizado si se comprarán a través de adjudicaciones directas o licitaciones públicas.

Enrique Martínez Moreno, director del Inefam, destacó que ante el brote de coronavirus, es importante saber cuándo se concretará la adquisición de medicinas, puesto que pacientes con afecciones crónicas, adultos mayores, mujeres embarazadas y niños menores de cinco años son más vulnerables en caso de padecer Covid-19.

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, informó este sábado de 41 casos de coronavirus confirmados y dijo que el gobierno prevé medidas como la suspensión de actividades no esenciales a partir del próximo 23 de marzo.