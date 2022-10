Pese a crisis, economía mexicana está subiendo: AMLO

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 11 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que pese a la crisis económica generada por pandemia de Covid-19 y la guerra entre Rusia y Ucrania, la economía mexicana está subiendo y hay una distribución más justa e igualitaria de la riqueza.

En conferencia de prensa, el Mandatario federal manifestó que están creciendo el número de empleos formales y aspira a terminar su sexenio con un mínimo de 300 mil empleos nuevos por año.

"Están creciendo los empleos como ahora están creciendo los empleos formales, como no sucedió en mucho tiempo. Imagínense en dos años con pandemia, la guerra, aspiro a terminar con un mínimo de 250 a 300 mil empleos por año nuevos. Se dice fácil, pero miren, es muy importante sí hay opciones".

"Nos vamos a ir para arriba, la economía está subiendo y están creciendo los empleos y hay algo que también es muy importante, mucho muy importante una mejor distribución del ingreso, de la riqueza, porque no nada es crecimiento sino distribución. Se está creciendo de manera más justa, más igualitaria, y eso también lo vamos a probar en su momento", dijo.

En Palacio Nacional, el Mandatario federal indicó que tras la crisis económica generada por la llegada de la pandemia de Covid-19, los empleos se han recuperado

Al difundir en el salón Tesorería una gráfica de la evolución de los empleos en los últimos cuatro años, indicó que antes de que llegara la pandemia a México había 20 millones 614 mil trabajadores inscritos en el Seguro Social, y que tras la caída y recuperarse la economía, actualmente hay 21 millones 459 mil.

"Estamos a menos de 200 mil de tener un millón después de la pandemia", destacó.

Adelantó que se prevé que haya una pequeña caída en el número de empleos formales en diciembre pues "todavía hay los trucos esos de despedir a los trabajos para no darles aguinaldos y recontratarlos, pero es pecado social para quien lo hace, nada más para que se acuerden de eso".