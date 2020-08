Pese a crisis, se han recuperado 66 mil empleos en agosto: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que en lo que va el mes de agosto se han recuperado más de 66 mil empleos, y aseguró que esto es debido a la fórmula que su gobierno ha implementado para enfrentar la crisis económica generada por la pandemia del Covid-19, y que debido a los "muy buenos resultados", señaló, buscará patentar.

En un mensaje dominical difundido en redes sociales, el Ejecutivo federal detalló que en 23 estados ya hay recuperación de empleos, frente a nueve donde todavía registran pérdida de fuentes de trabajo.

"La mejor noticia es que ya estamos recuperando los empleos perdidos. Este es el informe que nos envían, es un dato que reviso cotidianamente todos los días, me importa mucho, y ya en lo que va de agosto llevamos creados recuperados 66 mil 734 empleos".

"Es desde marzo, el primer mes que estamos obteniendo o generando empleos, que se están inscribiendo trabajadores al Seguro Social. Aquí está el dato de cómo en los primeros días hábiles de agosto, todavía tuvimos pérdida, pero ya en la mayoría de los días del mes hasta el 21de agosto hay 66 mil 734.

"Esto se está sintiendo ya en los estados, en la mayoría de los estados se están inscribiendo nuevos trabajadores al Seguro Social, son muy pocos, son nueve estados en donde hay todavía pérdida de empleos, son nueve, sin embargo tenemos 23 en donde hay una recuperación en cuanto a los empleos, ahí vamos saliendo de las dos crisis, de la crisis sanitaria y de la crisis económica".

Desde Palacio Nacional, el mandatario señaló que su gobierno está "enfrentando bien" la crisis económica, aplicando una fórmula que ha dado "muy buenos resultados" y que se basa en "económica moral" que se basa en apoyar a la población de manera directa y no a las grandes empresas y corporaciones como se había hecho.

"A pesar de esta crisis, que no se había presentado desde 1932, no se había tenido una crisis así y nosotros la estamos enfrentando bien, sin endeudar a México, sin empobrecer a nuestro pueblo. Estamos aplicando una fórmula que nos ha dado muy buenos resultados, la vamos a patentar, es economía moral hecha en México, porque no les está funcionando la estrategia que se aplica siempre en otros países.

"¿Cómo nos está funcionando a nosotros? ¿en qué consiste ? Es muy sencillo, en vez de dar apoyos arriba como siempre se ha hecho, a las corporaciones, a las grandes empresas, a los bancos, nosotros estamos dándoles apoyo a la gente, de manera directa, mucho apoyo del gobierno en programas sociales, en créditos para pequeñas, para medianas empresas, tanto del sector formal. como de la economía informal", indicó.

El presidente señaló que está ayudando también a la economía mexicana la recuperación del peso frente al dólar, los precios del petróleo crudo, el que no se haya caído la recaudación de impuestos y las remesas que envían connacionales en el extranjero a 10 millones de familias en México.