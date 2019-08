Pese a "Ivo", quinceañera que se volvió viral recibe lluvia de regalos en NL

El sábado por la tarde, Ana Rubí se dirigía con su familia a disfrutar de sus XV años en la Quinta Esmeralda, en Apodaca, pero la intensa lluvia que ocasionó severas inundaciones no sólo puso en riesgo su fiesta, sino hasta su vida.La anegación que se registró en avenida Fidel Velázquez y Manuel Barragán ocasionó que Rubí tuviera que abandonar el vehículo en el que viajaba y caminar entre el agua para ponerse a salvo.Ana Rubí llegó al salón de fiestas con el vestido mojado, el peinado desecho y el maquillaje corrido; sin embargo, eso no hizo que decayera su ánimo y continuó su festejo, sin saber que en redes sociales comenzó a viralizarse un video en el que cuenta el incidente."¿Cómo te sientes hija?", le preguntan. "Bien, pero un poco asustada, porque pensé que me iba a ahogar".La chica empezó a recibir una lluvia de promesas de regalos. El primero que se concretó fue el envío de una batucada que amenizó el evento por la noche, también recibió ofrecimientos de pasteles, galletas decoradas, el patrocinio de un traslado para su fiesta y pintado de uñas tanto para ella como para su mamá, entre otros.En el cruce donde quedó atorado el vehículo de la quinceañera quedaron varados al menos 43 vehículos.