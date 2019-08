Pese a liberación, proceso de extradición de Ahumada continúa: FGR

Pese a la liberación el fin de semana de Carlos Ahumada en Argentina, la Fiscalía General de la República (FGR) informó esta tarde que su proceso de extradición continúa su curso normal, pues el empresario no ha sido absuelto.

En un comunicado, aclara que el procedimiento de extradición inició desde agosto de 2018 durante la administración pasada, y "continuará su curso normal, por lo que la FGR hará uso del plazo de 60 días para entregar de manera formal la solicitud correspondiente, en los términos del tratado de extradición entre Argentina y México, en vigor desde 2013".

Explicó que la Procuraduría Fiscal de la Federación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), desde la administración anterior, en octubre de 2016, formuló querella por defraudación fiscal equiparable, ante el Ministerio Público Federal (MPF) contra Carlos "A", por haber omitido su declaración anual del Impuesto Sobre la Renta (ISR), correspondiente al ejercicio fiscal 2012, dejando de pagar más de un millón 400 mil pesos.

"En marzo de 2017, en la anterior administración, la entonces Procuraduría General de la República ejercitó acción penal ante el Juez Décimo Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México, quien libró la orden de aprehensión en contra de Carlos 'A'; ya en la presente administración, en que se retomaron todos los casos atrasados en materia de defraudación fiscal, se solicitó a Interpol la alerta conocida como "Ficha Roja" en contra de dicha persona", dice en un comunicado la FGR.

Explica que Interpol realizó sus tareas de rastreo y en razón de ello, la División de Investigación Federal de Fugitivos de Buenos Aires, de la República Argentina, lo detuvo el 16 de agosto.

Aclara que el empresario no puede ausentarse de su domicilio por un período mayor a 24 horas sin dar aviso al tribunal, presentarse dentro de los primeros cinco días de cada mes ante el mismo juzgado y la prohibición de salir de Argentina.

"Todo lo anterior significa con toda claridad que Carlos "A" no ha sido exonerado de los delitos de los que le acusa la Fiscalía General de México; y al respecto, la Procuraduría Fiscal de la Federación ha reiterado que no ha sido cubierto el monto del Impuesto sobre la Renta omitido, ni sus accesorios (recargos y multas)".