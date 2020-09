"Pese a lluvia y frío, no nos iremos hasta que renuncie"

Amanece en avenida Juárez. Es el inicio del tercer día del plantón del grupo que se autodenomina Frente Nacional Anti-AMLO (Frenaaa). En el piso se ven pancartas de cartón con la imagen de la Virgen de Guadalupe o leyendas contra el presiente Andrés Manuel López Obrador que la lluvia destrozó. Casi no hay gente; los pocos que hacen guardia advierten: "No nos iremos hasta que él renuncie".

La noche fue fría y con lluvia. Los cientos de casas de campaña que instalaron sobre esta emblemática avenida —que da acceso al primer cuadro de la Ciudad de México— están empapadas. La mayoría de las tiendas no fueron ocupadas por manifestantes. Los pocos que estuvieron en vela toda la noche tienen el rostro cansado, con un dejo de hartazgo. No saben dónde están sus líderes y luego dicen que no hay líderes, que es pura sociedad civil la que se manifiesta.

Carlos Eduardo, quien viene con su esposa desde Metepec, dice que lo que hacen es por México y que no se irán hasta que el Presidente renuncie.

"Estamos cansados, casi no dormimos, toda la noche llovió, pero vale la pena, es por el país, es por un bien común. No podemos dejar que el Presidente haga lo que quiera con la nación. Por eso no nos iremos hasta que él renuncie", dice.

Así como él, la señora Isabel, quien también viene de Metepec, menciona que por ello se unieron todos en su comunidad, pues no dejarán que el Presidente "convierta a México en un país comunista. Todo esto lo hacemos por AMLO. Él le miente a la gente, con sus políticas quiere convertir el país en otro Venezuela, lo quiere volver comunista, por eso no nos iremos hasta que renuncie. Estamos dispuestos a todo", advierte.

Cerca de la calle Humboldt, acomodando casas de acampar vacías, se encuentra Emmanuel, radicado en la Ciudad de México y quien también pasó la noche en el plantón.

Explica por qué están vacías varias de las casas de campaña: "Algunos compañeros viven aquí, así que no hubo necesidad de que se quedaran, nosotros nos quedamos para apoyar. Además, aún vendrán más personas de otros estados".

Así, entre carpas mojadas y personas cansadas transcurre otro día más en el plantón del Frente Nacional Anti-AMLO. Advierten que no se moverán.