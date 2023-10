Pese a medidas del INE, AMLO alude a continuar la transformación

Sin importar las medidas cautelares impuestas por el Instituto Nacional Electoral (INE), el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que la elección federal 2024 será un plebiscito donde se preguntará a los ciudadanos si quieren o no que continúe la transformación.

"Va a ser un referendo o un plebiscito. La gente va a decidir, quieres que continúe la transformación o no, esa es la elección; es: quieres que continúe lo que ya inició que se conoce como Cuarta Transformación o no quieres porque te gustaba más lo de antes", dijo López Obrador en su conferencia mañanera de este lunes 25 de septiembre en Palacio Nacional.El Presidente explicó que si se elige que continúe con la transformación, hay asuntos pendientes como una virtual reforma al Poder Judicial de la Federación.Destacó que la gente debe "votar" por quienes ofrezcan que van a realizar esta reforma."Que la gente, cuando vayan diputados y senadores a hacer campaña, pregunten si van a votar -si ganan- para que el pueblo decida quiénes deben ser jueces, magistrados y ministros, para que yo te dé el voto o vas a vas a mantener la pensión por los adultos mayores o vas a votar por quitarla", declaró el presidente López Obrador.Además indicó que se cuestione a los futuros candidatos si van a privatizar Pemex y la industria eléctrica, porque "no es solo votar por los candidatos, candidatas o partidos". Es votar, dijo, por los programas de nación que son dos distintos y contrapuestos."¿Quieres que regrese la corrupción? Ya sabes por quién votar. ¿Quieres que se use la fuerza bruta para enfrentar el problema de la inseguridad y la violencia? Es muy claro, y los candidatos deberían de aclarar esto", añadió.