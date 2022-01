Pese a pandemia, empresarios han obtenido ganancias: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este lunes que los empresarios en México han obtenido ganancias pese a la crisis económica generada por la pandemia del Covid-19.

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal afirmó que al año que acaba de terminar la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) obtuvo ganancias de alrededor del 20% y aseguró que hay estabilidad económica y financiera "que no se veía desde hace algún tiempo".

"Una cosa que saben, requesaben, requetesaben es que les ha ido bien a pesar de la pandemia, nada más es cosa de ver los resultados de la Bolsa (Mexicana) de Valores o ganancias en bancos. El año que acaba de terminar creo que creció la Bolsa, hubo ganancias de cerca del 20% y hay estabilidad económica, financiera que no se veía desde hace algún tiempo".

En Palacio Nacional, el mandatario federal expresó su agradecimiento y reconocimiento a la iniciativa privada por apoyar el desarrollo nacional, "no podríamos sacar adelante a México sin la participación de los empresarios, de los pequeños, de los medianos y de los grandes".

El presidente López Obrador manifestó que en su gobierno se han dado facilidades para invertir, crear empleos y obtener ganancias "lícitas, razonables".

"No se pueden quejar de que se les ha afectado a los empresarios, una cosa es lo político, lo ideológico, y otra muy distinta es la realidad económica. Por ejemplo, no ha habido aumento de impuesto, yo creo que esto lo saben y lo reconocen los empresarios", dijo.

En el salón Tesorería, el jefe del Ejecutivo Federal aseguró que, así como hubo ganancias en la Bolsa Mexicana de Valores, también en "la bolsa de los pobres" ha habido ingresos.

"Esa es la otra bolsa, la que más me importa y me preocupa, en que en los pueblos donde antes mataban una vaca, una res cada semana, porque si no no se acababa la carne, ahora ya se matan dos, una el jueves y otra el domingo".

Destacó que pese a la pandemia no cayeron las ventas de los comercios ya que se mantuvo la capacidad de consumo con los programas del bienestar, aunado a las remesas que enviaron los paisanos que viven en Estados Unidos que al final de 2021 sumarán 50 mil millones de dólares.