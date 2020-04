Pese a pandemia seguirá plan para establecer internet a nivel nacional

El Gobierno de México continuará con su programa para establecer Internet en todo el territorio nacional, pese a la pandemia del coronavirus, indicó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

"La importancia del programa que se está aplicando de Internet nacional, de Internet para todos. Es una inversión que se está haciendo de 10 mil millones de pesos. Esa inversión no se va a detener a pesar de la crisis, porque necesitamos una comunicación en todo el país", indicó en conferencia de prensa.

La declaración del titular del Ejecutivo federal se dio en el marco de la emergencia sanitaria que se vive en el país y en donde los alumnos del nivel educativo, preescolar, primaria y secundaria toman clases a distancia y no acuden a los planteles para evitar que se propague el virus.

López Obrador detalló que desde la Secretaría de Educación Pública (SEP) se diseñan estrategias para que los menores puedan concluir el ciclo escolar 2019-2020 de manera adecuada, ya sea tomando sus cursos por televisión o por Internet, aunque reconoció que este último no tiene un alcance en toda la población.

"El Internet, ya lo hemos dicho, sólo abarca el 20 por ciento del territorio nacional, el 80 por ciento no. Esto no quiere decir que no funcione, lo que está haciendo la Secretaría de Educación Pública, tan funciona que, ¿saben qué están haciendo las maestras, los maestros?, en las comunidades más apartadas, en donde no hay forma de que llegue información por medios electrónicos, llega el maestro y pone la tarea en el pizarrón, escribe en una cartulina la tarea y ahí llegan los papás y copian la tarea, y con los niños en casa se ponen a hacer la tarea", refirió.

Para extender el alcance de Internet a nivel nacional, el gobierno federal contempla el Programa de Cobertura Social, a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que tiene como objetivo "establecer las bases para promover el incremento en la cobertura de las redes y la penetración de los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión, incluyendo banda ancha e Internet bajo condiciones de disponibilidad, asequibilidad y accesibilidad, en las Zonas de Atención Prioritaria de Cobertura Social".