Pese a reapertura de restaurantes en CDMX, no hay comensales; operan al 20%

El semáforo naranja que permitió, en algunas ciudades del país, que se reabrieran los restaurantes no significó una gran afluencia de comensales.

En la Ciudad de México y en muchas otras ciudades la operación es al 20%, dijo el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) de la capital del país, Marco Antonio Buendía González.

"El ticket promedio es el mismo, lo que pasa es que solamente llega el 20%, podemos recibir al 30%, pero no llega la gente", dijo a EL UNIVERSAL.

A unos días de que se reabrieran los restaurantes de la capital de país y que se permitiera que los negocios reciban comensales a un 30% de la capacidad, Buendía González expone que el 10% de los restaurantes de la capital del país ya no abrieron.

Para el líder de la Canirac CDMX, la falta de clientes tiene que ver con la situación económica actual.

Por lo que afirmó: "Consideramos que no hay (comensales en los restaurantes) porque no hay dinero". También añadió que no saben tampoco cómo afecte el hecho de que muchas personas trabajan desde casa y ya no acuden a comer a restaurantes.

Aseguró que aún con un 20% de clientes el personal sigue igual, la plantilla laboral se conservó y no se despidió a nadie.

En el caso de la Ciudad de México la Canirac dijo que esperaban que zonas de alto flujo de personas como Polanco e Insurgentes tuvieran mayor afluencia de personas, pero si bien el consumo por comensal se mantuvo, solamente se llenaron al 20%, nada distinto de lo que sucede en el resto del país.