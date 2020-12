"Pese a respeto a AMLO, decisión de pandemia la tomamos nosotros"

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que pese al respeto y a que viene del mismo movimiento que el Presidente Andrés Manuel López Obrador, las decisiones que se han tomado con respecto al manejo de la pandemia por Covid-19 en la capital, han sido responsabilidad de ella y las autoridades capitalinas.

"Respetamos y venimos del mismo lugar, del mismo movimiento al Presidente de la República, y con toda admiración, pero las decisiones de la ciudad las tomamos nosotros, en coordinación siempre con el Gobierno de México, porque así debe ser", dijo.

Expuso que la decisión de la declaración de emergencia sanitaria por Covid-19 es para buscar la participación de la ciudadanía y evitar, en determinado momento, el cierre de todas las actividades.

"Vamos a buscar que así sea, y de nuestra parte vamos a poner todo, absolutamente todo lo necesario. Y pedimos de la ciudadanía, que también pongan lo necesario. Si tenemos que llegar a una situación así (de cerrar), pues tomaremos la decisión, pero vamos a ver si todavía, frente a esta ampliación de capacidad hospitalaria, la disminución de la positividad y la cooperación de la ciudadanía, nos ayuda a no tener que tomar unas medidas de este tipo", expuso Sheinbaum.

Indicó que ya se comienza a observar una tendencia a la baja en el número de positivos, tras las pruebas que se están tomando, pero se buscará que la tendencia baje aún más.

"Tuvimos una tendencia en alta y ahora comienza una tendencia a la baja en números absolutos. Yo les decía que si aumenta el número de pruebas, aumenta el número de positivos; hoy estamos en una situación en donde, aunque está aumentando el número de pruebas, está disminuyendo ligeramente número de positivos en términos absolutos pero queremos que esto sea pues a una velocidad mayor y para eso es este llamado permanente que hacemos en la ciudadanía", dijo.

No obstante, la Ciudad de México registra el número más alto de hospitalizaciones por Covid-19, con 4 mil 724 camas ocupadas, por ello, Sheinbaum Pardo insistió que si es necesario cerrar actividades económicas, se hará.

"La Ciudad de México ha perdido una cantidad muy importante de empleos, el Gobierno federal dio cerca de 2 mil 500 millones de pesos en apoyos y nosotros pues prácticamente 5 mil millones de pesos en apoyos.

"Esta época del año es muy importante en términos de la economía de las familias, estamos haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para no tener que llegar a una situación donde tengamos que cerrar todas las actividades y tenemos que llegar a esta situación, lo vamos a hacer", dijo.