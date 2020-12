Pese a vacuna, hay que mantener protocolos en lugares de trabajo: especialistas

A pesar de las buenas expectativas de recuperación de la economía con la próxima aplicación de la vacuna contra Covid-19, la iniciativa privada debe seguir aplicando protocolos para el trabajo, porque se espera que el proceso será lento, estimaron académicos. Durante la reunión trimestral del Centro de Modelística y Pronósticos Económicos (CEMPE) de la UNAM, advirtieron que los daños post pandemia serán permanentes.

El profesor de la Universidad de Colima, Víctor Torres, consideró que las cámaras empresariales deberán ponerse de acuerdo para continuar con los protocolos para el trabajo, pues el acceso a la vacuna será de manera paulatina y lenta para toda la población. Señaló que ante ese panorama todavía hay espacio para ver cómo proceder y darle continuidad al trabajo.

Estableció que si la pandemia se alarga, el consumo no será suficiente para soportar una recuperación. Estimó que no obstante la recuperación de las actividades económicas, el empleo se reactivará con cierta precariedad.

El coordinador del CEMPE, Eduardo Loria, estableció que están estimando que habrá un rebote de la economía, con una tendencia de crecimiento de entre 2% y 2.5% para los siguientes años. Lo anterior, si no hay una nueva oleada del Covid-19, o un regreso al semáforo epidemiológico en rojo. Sin embargo, advirtió que la recuperación no será pareja para todos los sectores, ya que cuando hay una catástrofe y pandemias, hay efectos retardados que son permanentes.

Refirió que en episodios de crisis anteriores, el daño de largo plazo se da en los sectores que resultaron más dañados y en algunos casos quedan fuera de la recuperación. Eso sucederá, alertó, para el caso de las personas que no tuvieron un acceso a herramientas digitales para su trabajo o para seguir en el sistema educativo.