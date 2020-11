Pese al criterio de oportunidad, deben devolver lo robado: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este viernes que independientemente de que algunos involucrados en proceso opten por el criterio de oportunidad -de otorgar información a cambio de reducir penas- deberán devolver lo que se robaron, pues señaló que estos recursos son del pueblo.

"Sí a la reducción de las penas de acuerdo a los procedimientos legales, pero todo lo que se extrajo del erario, todo lo que se sustrajo del erario debe ser devuelto",

En la conferencia de prensa en el salón Tesorería, se le preguntó al mandatario que Emilio Zebadúa, exoficial mayor de Rosario Robles, exsecretaria de la Sedesol y Sedatu, a quienes les acusa de participar en la "Estafa Maestra", está proponiendo ser testigo colaborador, pero al mismo tiempo está litigando para conservar sus bienes.

"Mi opinión acerca del criterio de oportunidad o de testigos protegidos es de que es un buen método que debe de seguirse utilizando, debe de seguirse aplicando, en Estados Unidos desde hace mucho tiempo lo vienen practicando. En el caso de Odebrecth se origina porque el dueño de la planta se declara testigo protegido y habla de todos los sobornos en todos los países y por eso van a la cárcel presidentes de la República y funcionarios y todo", explicó.

En Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal consideró que en el caso de México ese criterio no se aplicaba o sólo lo utilizaban en el caso de la delincuencia organizada, pero, indicó, que independientemente de que aporten información los involucrados en algunos procesos, se deben regresar los bienes.

"No es que ´ya hablé, ya colaboré y me quedo con mis mansiones´, ´me quedo con mis ranchos, me quedo con mis cuentas en el extranjero, estoy cuatro años, cinco años procesado o libre y nada más voy a firmar a un juzgado, y a los cuatro o cinco años a gozar de lo que me robé, o lo que le dejé a mis familiares´. No, todo eso tiene que ser recuperado, son bienes del pueblo", agregó.