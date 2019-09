Petición de extradición de César Duarte no se hizo bien, admite AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esta mañana que la petición de extradición de César Duarte, ex Gobernador de Chihuahua, que se hizo a Estados Unidos durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto, no se hizo bien y que por eso no lo traen.

"Para la solicitud de extradición del ex Gobernador de Chihuahua no estaba bien fundamentada. O sea que cuando se presentó la solicitud al parecer no se hizo adecuadamente, de conformidad con lo que establece la norma y eso es lo que estaba ocasionando que no se procediera", aseguró durante su conferencia de prensa matutina.

El ex Secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, afirmó en su comparecencia ante el Senado, celebrada el 16 de octubre de 2018, que hasta ese momento se habían entregado 12 solicitudes de extradición. Se hicieron, pero se hicieron mal, de acuerdo con el Presidente.

Duarte Jáquez es acusado de haber desviado recursos públicos para campañas electorales del PRI, en un episodio en el que Manlio Fabio Beltrones es también señalado.

El 2 de septiembre pasado se dio a conocer que el ex Gobernador de Chihuahua, que está prófugo de la justicia mexicana, actualmente se encuentra en Nuevo México, Estados Unidos. Así lo revelaron dos fotografías dadas a conocer por el periodista Carlos Loret de Mola.

De acuerdo con su columna "Historias de Reportero", publicada en El Universal, el ex mandatario priista estaba en el Ojos Locos Sports Cantina, establecimiento ubicado en Albuquerque, Nuevo México.

El ex funcionario "escogió" el Hotel Marriott en dicha ciudad para esconderse de las autoridades mexicanas, ya que pesan sobre él 21 órdenes de aprehensión, dijo Loret. Se le acusa de los delitos de peculado, peculado agravado y enriquecimiento ilícito, entre otros.

Según la Fiscalía de Chihuahua, a través de la Operación Justicia para la entidad, para investigar y combatir los actos de corrupción derivados del Gobierno de Duarte y sus ex funcionarios, se han librado 46 órdenes de aprehensión, se obtuvieron 52 vinculaciones a proceso y siete sentencias condenatorias.

Además, se han asegurado 53 bienes, entre inmuebles y predios rústicos, y bienes diversos como vehículos y cabezas de ganado que en conjunto podrían alcanzar un valor superior a los 650 millones de pesos.

El 20 de octubre de 2018, durante su gira del agradecimiento, el entonces Presidente electo se comprometió frente al Gobernador de Chihuahua Javier Corral Jurado a instruir a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para continuar con el proceso de extradición de Estados Unidos de Duarte Jáquez.

La primera solicitud de detención del ex Gobernador Duarte fue el 28 de marzo de 2017 y la ficha roja fue lanzada por la Policía Internacional (Interpol) el 31 de marzo de ese año. Se piensa que vive en El Paso, Texas.

Aquel 20 de octubre, a semanas de tomar protesta, Andrés Manuel López Obrador dijo que el Gobernador chihuahuense Javier Corral le explicó que el trámite de extradición ya estaba en la SRE.

Desde septiembre de 2017, el Gobierno de Chihuahua entregó ante la entonces PGR la solicitud formal de detención con fines de extradición sustentada en varias cajas con 70 tomos y 50 discos compactos que contenían todas las carpetas de investigación, con las pruebas en las que se basaron los distintos jueces penales de control.