PF realiza operativo contra venta de insignias de la Guardia Nacional

Elementos de la Policía Federal realizaron este sábado un operativo contra la venta de insignias de la Guardia Nacional sobre avenida Circunvalación y parte de Chapultepec, en la Ciudad de México.

Los agentes no ingresaron a propiedades, sólo hicieron revisiones a los puestos ambulantes, informaron autoridades federales.

Hace unos días se detectó que comerciantes ambulantes ubicados en inmediaciones del Campo Militar 1-A, en la Ciudad de México, ofertaban en 80 pesos un falso brazalete del nuevo cuerpo de seguridad, que este domingo iniciará operaciones en el país.

Además, se denunció que varios accesorios se vendían por internet.

Tras darse a conocer estos hechos, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana interpuso denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR) por falsificación y uso indebido de uniformes e insignias de la Guardia Nacional.

La dependencia señaló que la falsificación es un delito sancionado con penas de multa y cárcel, y advirtió que se continuarán interponiendo denuncias penales ante la FGR contra quienes falsifiquen o vendan ilegalmente vestimentas oficiales.

Indicó que cualquier conducta que afecte la imagen y desempeño de la Guardia Nacional será investigada y castigada penalmente, de acuerdo con la legislación vigente; el artículo 32 de la Ley de la Guardia Nacional señala que "los grados y las insignias de la Guardia Nacional no podrán ser usados por personas, corporaciones o dependencias ajenas a ellas. Quienes violen estas disposiciones quedarán sujetos a lo previsto en el Código Penal Federal".

Asimismo, el Código Penal Federal, en su artículo 250, precisa que se sancionará con prisión de uno a seis años y multa de 100 a 300 días a quien utilice credenciales de servidor público, condecoraciones, uniformes, grados jerárquicos, divisas, insignias o siglas a las que no tenga derecho, multa que podrá aumentar cuando sean de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas o de alguna corporación policial del país.