PGJ buscaría orden de reaprehensión en contra de expareja de Abril

De confirmar que Juan Carlos "N", exCeo de Amazon y principal sospechoso en el asesinato de su exesposa Abril Cecilia, no se presentó ante la Unidad de Medidas Cautelares a realizar su firma periódica y no presentó un escrito para argumentar su inasistencia, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX) solicitaría la orden de reaprehensión en su contra.

Al ser consultada al término del informe de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, la procuradora Ernestina Godoy dijo que esta solicitud la harían "una vez tuvieran todo confirmado", por lo que refirió: "ya saben qué pasa cuando se incumple".

El pasado jueves, a las 13:00 horas, se realizaría una audiencia en las salas orales del Reclusorio Oriente, en donde Juan Carlos "N" haría la solicitud del procedimiento abreviado, a la cual no se presentó ya que a través de un escrito pidió se aplazara. Información consultada por El Gran Diario de México precisa que el Ministerio Público de la PGJCDMX haría la solicitud al Juez de Control para que se volviera a reclasificar el delito de violencia familiar a feminicidio en grado de tentativa.

Esta sería la causa por la que presuntamente Juan Carlos "N" solicitó fuera aplazada la audiencia, por lo que cambió de abogados defensores para que éstos revisaran la carpeta de investigación.