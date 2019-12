PGJ pide no criminalizar a Karen Espíndola tras difusión de video

La procuradora capitalina, Ernestina Godoy, hizo un llamado a la sociedad a no hacer una campaña en contra de Laura Karen Espíndola, y refirió que la carpeta de investigación que abrieron sus familiares será cerrada, al no acreditarse ningún tipo de delito en contra de la mujer.

Explicó que no habrá alguna consecuencia en contra de la joven y que por parte de la Procuraduría el tema quedará cerrado y no se criminalizará a Laura Karen.

Godoy Ramos enfatizó que los videos no los filtró el Gobierno capitalino como dijeron organizaciones feministas y que la PGJ no litiga en medios.

Ayer miércoles Laura Karen Espíndola fue buscada por el Gobierno capitalino hasta su aparición cerca de las 11:30 de la mañana.

El caso que conmocionó e impactó a muchos capitalinos dio un vuelco por la noche, luego de que se esperara la declaración de la mujer.

Y es que a través de videos de las cámaras de seguridad del bar Kali, se supo que Laura Karen no estuvo desaparecida, sino que estuvo 10 horas en dicho establecimiento.

--Estaba en un bar

Durante más de 14 horas, la supuesta desaparición de Laura Karen Espíndola generó una intensa movilización de los cuerpos de seguridad de la Ciudad de México, incendió las redes sociales al impactar los mensajes en Twitter a más de 26 millones de cuentas y tuvo una gran difusión en los medios de comunicación, cuando ella estuvo por espacio de 10 horas en un antro ubicado a 800 metros de su domicilio, en Coapa.

De acuerdo con un video captado en el bar "Kali", en poder de las autoridades capitalinas, la joven ingresó alrededor de las 16:30 horas del martes 3 de diciembre y estuvo ahí hasta las 02:30 horas de ayer, acompañada de un hombre, de quien se desconoce su identidad.

Estos videos forman parte de la investigación que se inició luego de que Daniel Espíndola, hermano de la joven, pidiera ayuda a través de redes sociales para localizarla.

En las imágenes del video se observa a Laura Karen de pie conversando con su compañero, un sujeto vestido con playera azul y pantalón de mezclilla, quien en un par de ocasiones la abraza. De acuerdo con el reloj de la cámara son las 22:05 horas del martes pasado.

Un par de horas antes, Daniel subió a su cuenta de Twitter un mensaje alertando de la desaparición de su hermana, incluso publicó una foto de ella y parte de la conversación que tuvo Karen con su mamá alrededor de las 21:00 horas, en la que le decía que había tomado un taxi y que el chofer se había comportado de manera grosera.