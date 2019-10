Pide AMLO a ciudadanos que no lo retrasen en sus giras; "nos pararon como 10 veces", dice en Sinaloa

Con una hora de retraso inició el encuentro del presidente Andrés Manuel López Obrador con la comunidad del Hospital Rural El Fuerte, debido a que en el camino los sinaloenses lo esperaban para saludarlo y manifestarle sus inquietudes o entregarle peticiones.

Al arribar a la Clínica IMSS Bienestar del citado municipio, el mandatario federal ofreció una disculpa y explicó que, de camino al encuentro de este sábado, desde los Mochis, "nos pararon en la carretera como 10 veces".

Al explicar que la intención de recorrer el país por carretera es precisamente conocer de viva voz y de cara a cara a los pueblos de México, así como sus necesidades e inquietudes, también pidió comprensión a los ciudadanos, ya que por lo general tiene una agenda muy apretada.

"Recuerden que ya no hay avión presidencial", comentó al tiempo que explicó que sus giras las hace a través de vuelos comerciales y que por lo mismo no puede retrasarse ya que perdería el avión.

"Imagínense, tengo que irme al aeropuerto y hoy tengo que estar en San Quintín, Baja California, y ya no hay avión presidencial ni hay helicóptero. Entonces tengo que llegar puntual porque si no me deja el avión", expresó.

López Obrador aprovechó la ocasión para pedir al pueblo que tenga comprensión y paciencia, pero sobre todo que le tenga confianza, pues aseguro que estará atento a sus observaciones y peticiones, "pero ayúdenme".

Explicó su preocupación porque en el camino "se me ponen enfrente de la camioneta y me dicen 'no pasas'. Y yo, pues claro que tenemos paciencia. Yo no traigo guaruras, no me gusta".

Por ello expuso que en la medida de lo posible se organizará para atender las peticiones del pueblo porque no pretende dejar de escucharlo y seguirá recogiendo los sentimientos de la gente.

En ese sentido pidió a los mexicanos que le entreguen sus planteamientos, "yo escucho todo y también procuren, es una recomendación respetuosa, hacer a un lado las diferencias políticas electorales, porque no estamos en campaña, ahora estamos gobernando y la Patria es primero, tenemos que unirnos todos".