Pide AMLO a delincuentes: no hacer sufrir a sus mamás y portarse bien

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los delincuentes "no hacer sufrir a sus mamás y portarse bien".

En su conferencia de prensa matutina, el mandatario señaló que ya no son bien vistos quienes cometen un delito, pues aseveró que existe un cambio de mentalidad.

"Que se porten bien porque hacen sufrir mucho a sus mamás, a sus familiares. Ahí andan las mamacitas sufriendo porque sus hijos están detenidos o porque no les han hecho justicia porque uno de los hijos o dos perdieron la vida".

López Obrador exhortó a hacer un cambio de comportamiento.

"Entonces a portarnos bien todos y eso no es valentía, eso de estar haciendo cosas indebidas, haciendo sufrir al prójimo, a sus semejantes, ya chole con eso".

El titular del Ejecutivo federal dijo que la evidencia de que ese cambio existe es que la gente ayudó para enfrentar el huachicol y que fue porque eso ya no se tolera.