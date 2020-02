Pide AMLO a feministas que no pinten las puertas y las paredes

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a las integrantes de los grupos feministas que no "pinten las puertas, las paredes" y aseguró que su administración trabaja para erradicar los feminicidios en el país.



"A las feministas les pido, con todo respeto que no nos pinten las puertas, las paredes, que estamos trabajando para que no haya feminicidios, que no somos simuladores y que no esperen que nosotros actuemos como represores, que no nos confundan", dijo durante su conferencia de prensa matutina.

"Respetamos el derecho de todos a la manifestación pero ojalá y se ejerza ese derecho de manera pacífica".

Al ser cuestionado sobre las acciones que lleva a cabo su gobierno para garantizar la seguridad de las mujeres en el país afirmó que su administración trabaja en evitar estos crímenes de odio.

"Estamos trabajando para eso, todos los días estamos buscando que haya más presencia de la Guardia Nacional, que haya una sociedad mejor, luchamos durante muchos años para cambiar al régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios y en eso estamos", señaló.

Reconoció que trabaja con el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero en la propuesta de reforma al tipo penal del feminicidio.

"Estamos trabajado todos los días y esa es nuestra función", agregó.

"No se puede hacer nada que pueda parecer contrario al castigo por el delito del feminicidio".