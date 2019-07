Pide AMLO a oficial mayor de Hacienda "aguantar presiones"

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a la oficial mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Raquel Buenrostro, aguantar todas las presiones y amenazas, para poder cumplir con la meta de ahorros en las compras de la administración federal.

Afirmó tener un acuerdo con Buenrostro para "apoyarla en todo y que aguante todas las presiones", luego de que ha sido señalada de haber sido una de las funcionarias con las que el exsecretario de Hacienda, Carlos Urzúa, tuvo diferencias que lo llevaron a presentar su renuncia.

Durante el Diálogo con la Comunidad del Hospital Rural de Villamar, dijo que la oficial mayor debe aguantar las presiones "porque son muchos los intereses creados", debido a que tiene la instrucción de ahorrar cuando menos 20 por ciento de los 200 mil millones de pesos que el gobierno destina a sus compras.

"Vamos a ahorrarnos cuando menos el 20 por ciento este año; esto es 200 mil millones de pesos que se clavaban", expresó López Obrador y apuntó que en siete meses, los ahorros por esta medida suman 113 mil millones, por lo que confió en que "sí vamos a llegar a final de año a la meta".

"Por eso ahora me acompaña la oficial Mayor de Hacienda, Raquel Buenrostro, porque ella es la responsable de las compras en el gobierno. Todo esto se está centralizando para ahorrar", comentó el mandatario federal en el acto al que también asistió el director general del IMSS, Zoé Robledo.

Agregó que se debe asegurar que no falten las medicinas, y que éstas se compren de manera consolidada, al igual que todo el material de curación, pues antes, debido a la corrupción y al influyentismo, los proveedores de medicamentos cobraban el doble o triple del costo real.

Ante personal del hospital de este municipio, el jefe del Ejecutivo federal señaló que existe una escasez de médicos para atender las necesidades de todo el país, con una plantilla de 270 mil 600 médicos generales, cuando de acuerdo con la norma internacional debe haber 393 mil 600 galenos.

"Nos faltan 123 mil médicos en el país", dijo López Obrador y mencionó que ese rezago se debe a que las universidades no aceptaban a estudiantes de medicina; la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) rechaza al 98 por ciento de aspirantes.

Al respecto expuso que a principios del año, 13 mil 711 aspirantes presentaron su examen para la carrera de medicina en la máxima casa de estudios, y sólo ingresaron 211, que corresponde al dos por ciento, lo que es factor en la falta de médicos generales y especialistas.

En el acto en el que estuvo presente el líder de los grupos de autodefensa de Michoacán, José Manuel Míreles, el presidente sostuvo que no han aumentado los precios de la gasolina y otros combustibles, al tiempo que un pequeño grupo de asistentes le recriminaba, "¡no es cierto!".

Ante los reclamos, el mandatario sostuvo que "no han aumentado en términos reales los precios de las gasolinas; vayámonos respetando, no soy igual a los anteriores", y acusó que las protestas venían de personas que "tienen simpatías por algunos"; pero que mientras él sea presidente no van a haber "gasolinazos".