Pide AMLO a taxistas diálogo con las autoridades capitalinas

Tras respaldar a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheuianbaum, en el conflicto con taxistas de la ciudad, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no se puede decir sí a todo y que serán los ciudadanos quienes califiquen sí los choferes de transporte concesionado tienen la razón.

"Hay veces que no se puede decir sí a todo, hay veces que no es posible decir sí; antes era célebre una frase: 'conflicto que se resuelve con dinero, no es problema'. Ya eso ya no es decir: oh me das esto o hago un paro".

"Si es injusto lo que se solicita, pues yo soy de la idea: haz el paro, y que los ciudadanos califiquen si es justo el planteamiento", dijo el mandatario.

López Obrador rechazó que la autoridad capitalina esté rebasada en el conflicto con los taxistas, que hoy bloquearon varias avenidas y se plantaron en el Zócalo, por considerar que son excesivas las reglas hacia los concesionarios, mientras que para aplicaciones como Uber o Cabify son laxos.

"Tengo información que ya hay una mesa de diálogo, y decirle también a los trabajadores del volante, a taxistas, que van a ser siempre escuchados, atendidos por los gobiernos a los que les corresponde resolver estas demandas que le tengan confianza a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, que es una mujer íntegra, una extraordinaria servidora pública, una mujer honesta, que valora mucho la importancia de que se actúe con justicia, que le tengan confianza".