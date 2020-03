Pide AMLO al G20 tregua económica

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador planteó a las 20 economías más importantes del mundo que hagan un compromiso de tregua económica en el contexto de la pandemia.

"Las hegemonías tienen que ayudar para establecer una tregua, que no haya cierres de fronteras con políticas arancelarias unilaterales, que no prevalezcan los monopolios comerciales, que no se use el precio del petróleo para afectar la economía de los pueblos y cerrarle el paso a la especulación financiera, estabilizando la economía mundial".

Este jueves, el Ejecutivo federal participó en la Cumbre Extraordinaria del G20, un encuentro virtual por la pandemia del Covid-19 y la crisis económica mundial, se trata de su primera intervención ante líderes mundiales.

En este contexto, solicitó a los países del G20 que la ONU controle lo relacionado con venta de medicamentos y equipos para enfrentar el coronavirus -como los ventiladores ante la escasez y encarecimiento de los mismos.

En el video de casi seis minutos con 57 segundos -que difundió en sus redes sociales-, el presidente López Obrador estuvo acompañado por los secretarios de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard; de Hacienda, Arturo Herrera, y por los subsecretarios de Salud, Hugo López-Gatell, y de la SRE, Julián Ventura.

El Presidente dijo que a los jefes de Estado les expuso lo que México está haciendo frente a la pandemia del coronavirus y las medidas de recuperación económica, y entre las medidas se decidió apoyarse en científicos y especialistas.

"Los políticos no somos todólogos, necesitamos de la asesoría de los especialistas para no cometer errores".

López Obrador dijo que la crisis de salud pública mundial que vivimos no se resuelve sólo en los hospitales, sino en los hogares, por lo que llamó a conseguir la participación de los pueblos para enfrentar esta contingencia.

En cuanto a la recuperación económica, el Titular del Ejecutivo consideró que debe darse preferencia a los pobres, apoyar a las microempresas familiares, que son las que están resultando más afectadas, y apoyar a quienes viven de la economía informal.