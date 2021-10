Pide AMLO al INE facilidades para participación en revocación de mandato

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió al Instituto Nacional Electoral (INE) otorgar todas las facilidades para que los ciudadanos participen en la revocación de mandato que se tiene programada para el 27 de marzo de 2022.

"El INE tiene que dar facilidades a los ciudadanos, es su deber, acercar las mesas, dar a conocer la pregunta. Es muy sencillo: si quieres que continúe, marcas sí, si no quieres, no", señaló en su conferencia mañanera de este viernes en Palacio Nacional.

López Obrador pidió también a todos los ciudadanos a participar en el ejercicio ciudadano que está contemplado en la Constitución.

"Habrá esta consulta, pero todos a participar, es el método democrático el que está de por medio, pedirles a todos que participen", refirió.

Aseguró que mientras la ley y la autoridad electoral se lo permitan, seguirá dando a conocer "las marrullerías" del bloque conservador.

"No sé porque no quieren; los conservadores le tiene miedo al pueblo, están mal asesorados, como no se va a participar en procesos democráticos. Además porque se echan para atrás, en política la congruencia es regla de oro, no se puede decir una cosa y hacer otra, todo esto lo tiene muy en cuenta la gente, pero como menosprecian al pueblo (...)", indicó.