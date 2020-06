Pide AMLO cuidar fondos de declaratorias de emergencia

El presidente Andrés Manuel Lopez Obrador acusó que en sexenios pasados los fondos de las declaratorias de emergencia eran utilizados para robar y no se ayudaba a la gente que necesitaba el apoyo ante desastres naturales, por lo que pidió a David León, coordinador nacional de Protección Civil, a ser cuidadoso y que estas declaraciones de emergencia no den motivos a actos de corrupción.

En conferencia de prensa, David León, coordinador nacional de Protección Civil, informó que ayer mismo se recibió la solicitud del gobierno del estado de Oaxaca de la declaratoria de emergencia para 50 municipios de la entidad por las afectaciones del movimiento telúrico.

"David León que es un funcionario de primer orden, profesional, trabajador, inteligente, tiene ya instrucciones de cuidar que estas declaraciones de emergencia no den motivo a corrupción, porque ese era otro modus operandi".

Y agregó: "Había una inundación o cualquier daño y una declaración de emergencia, iba el dinero a los estados o manejaba los fondos la federación y a comprar bienes sin licitar, como es emergencia, a repagar por materiales de construcción, por catres, por cobijas. Muchas veces ni siquiera compraban nada y se robaban el dinero. Entonces, sí declaraciones de emergencia, pero que le llegue a los que lo necesitan y cuidando los recursos", dijo.