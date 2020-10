Pide AMLO en el Colmex promover estudios sobre corrupción en México

Al señalar que es el tiempo de la moralización de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador recomendó a las instituciones de educación superior promover los estudios sobre la corrupción en México, pues señaló que se han omitido en general.

Al encabezar la celebración de los 80 años de la fundación de El Colegio de México (Colmex), el titular del Ejecutivo federal señaló que los estudios sobre la corrupción en el país han sido una asignatura pendiente, no solo en el Colegio, sino en general.

"Es el tiempo de la moralización de México, necesitamos moralizar al país, a veces no gusta porque se considera mística o religiosa la expresión de purificar la vida pública de país, pero eso es lo que se necesita, es lo que debemos de hacer y ayudar todos. No olvidemos también que Alfonso Reyes escribió la Cartilla Moral y no es un enfoque religioso, tiene que ver con valores universales que surgen y se aplican desde antes del cristianismo".

Y agregó: "El amor, dice Alfonso Reyes, a la familia, el amor a la naturaleza, lo plantea esto que ahora nos preocupa a todos, en la defensa del medio ambiente, el amor al prójimo, el amor a la patria, los valores, la moralización".

En su opinión, "sería conveniente, y es una recomendación respetuosa darles más atención a los estudios sobre la corrupción en México. Creo que es una asignatura pendiente, no solo de El Colegio de México, sino en general se omitió".

Acompañado por Silvia Giorguli Saucedo, presidenta del Colmex, el mandatario manifestó que El Colegio de México ha sido una institución que ha aportado mucho desde su fundación en el desarrollo del país.

"Celebro participar en esta ceremonia, con motivo de los 80 años de El Colegio de México, de esta gran institución del conocimiento de estudios, de la investigación de los problemas de nuestro país, de los grandes, graves problemas nacionales a lo largo de estos 80 años u ocho décadas".

"Son muchos los aportes del Colegio en el desarrollo del país, es mucho lo que ha contribuido el Colegio en el desarrollo de nuestro país, las investigaciones en historia, en economía, en lo social en le campo internacional, en población, en desarrollo urbano".

El presidente señaló que tiene "la fortuna" de contar en su administración con varios egresados del Colmex, y consideró que nunca un gabinete había tenido tantos funcionarios provenientes de la institución como el que encabeza, entre ellos, el canciller Marcelo Ebrard, Arturo Herrera, secretario de Hacienda y Crédito Público; Graciela Márquez, titular de Economía (SE).

"Ahora yo tengo la fortuna de contar en el equipo de gobierno con egresados del Colmex, yo creo que nunca había habido en le gabinete tantos egresados del Colegio, sobretodo en puestos claves: Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores; Graciela Márquez, secretaria de Econmía; el secretario de Hacienda, Arturo Herrera. Yo creo que entre el Colmex y la UNAM comparten preferencia en el gobierno que encabezo lo cual me da mucho gusto".

Y agregó: "El secretario de Educación, Esteban Moctezuma también dio clases aquí en El Colegio de México y tenemos amigos y muy buenos profesionales del Colmex. Desde luego es admirable lo que ha hecho como historiador, como investigador, como editorialista, Lorenzo Meyer, quien es también un activo del Colegio, del país".