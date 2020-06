Pide AMLO regresar a las labores de manera responsable y recobrar "nuestra libertad"

El Presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que México ya pasó lo más difícil del nuevo coronavirus, por lo que ahora toca a los ciudadanos regresar a las labores de manera responsable y recobrar "nuestra libertad".

"Estamos dejando atrás la etapa más difícil de la pandemia del coronavirus, no es echar las campanas ni cantar victoria, pero ya pasó lo más riesgoso", dijo el Presidente a través de un video. "Ahora, como ya sabemos cómo cuidarnos, vamos a realizar nuestras actividades, no (debemos) tener miedo porque ya sabemos que debemos mantener la sana distancia. Esto ya es asunto de nosotros, ya que no sean las autoridades las que recomienden. Sin miedos ni temores vamos a recobrar nuestra libertad con la premisa de que ya aprendimos".

El Presidente recordó que el sábado de dio a conocer una gráfica que explica lo que hubiera pasado en México si no se se aplicaban las medidas de sana distancia.

"Si no se hubieran adoptado las medidas de confinamiento y de sana distancia nos hubiera rebasado por completo solo en el Valle de México porque no teníamos camas suficientes", destacó.

"¿Saben cuántas camas teníamos a nivel nacional?", cuestionó en la grabación. "3 mil 552 camas en todo el país y solo para el Valle de México se iban a necesitar 4 mil 700. No íbamos a poder atender enfermos graves, no íbamos a poder contar con ventiladores para intubar a enfermos".

El Ejecutivo insistió que en México se logró "aplanar la curva" de la COVID-19. "Nunca pasó de mil 700 casos. Tenemos capacidad para enfrentar la pandemia y para atender a todos los internos".

En la Ciudad de México, dijo, en la disponibilidad de hospitalización se cuenta con el 23 por ciento. En cuanto a terapia intensiva, hay una ocupación del 58 por ciento y se disponen del 42 por ciento de camas con ventiladores.

"No solo fue ampliar la infraestructura hospitalaria en estos tres meses, fue también contar con médicos y enfermeras", dijo.

Hasta el momento en México se han contratado a 46 mil 29 trabajadores de la salud, de los cuales, 3 mil 936 son especialistas en terapia intensiva y en otras materias; 7 mil 819 médicos generales, mil 435 enfermeras especialistas, 19 mil 350 enfermeras generales, entre otros.

El último reporte de la Secretaría de Salud (SSA) federal reporta 142 mil 690 casos confirmados de coronavirus con 16 mil 872 muertes desde el comienzo de la pandemia a finales de febrero.