Pide arzobispo no menospreciar violencia contra las mujeres

El presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), Rogelio Cabrera López, pidió al gobierno federal que aunque tenga una política de no violencia por violencia ni de armas contra armas, fortalezca la estrategia para afrontar, controlar y poner en orden a los criminales. Asimismo, señaló que ningún gobernante puede menospreciar la violencia contra la mujer, porque el país entero vive una emergencia sobre este tema.

Planteó que "con inteligencia policiaca y del Ejército es posible también que, sin que haya luchas campales ni exista el riesgo donde vayan a morir algunos inocentes, sí conviene que haya orden en nuestro país".

El también arzobispo de Monterrey, consideró que la inseguridad y la violencia podrían mitigarse en México y en la entidad, en la medida que los ciudadanos nos portemos bien, que respetemos la ley, la vida; que también se disminuya en el país el consumo de drogas.

Agregó que todos tenemos ahí una tarea pendiente, y desde luego también las iglesias de México en facilitar principalmente a los jóvenes el que puedan salir de esa situación de dependencia de los estupefacientes.

"Mientras haya drogas habrá venta de narcóticos, y lucha de mercado que es la que provoca tanta violencia en nuestra país; pero también como siempre le pedimos a la autoridad que aunque tenga una política de no violencia por violencia, ni de armas contra armas, sí que se acreciente la estrategia para afrontar y controlar, y poner en orden a los criminales", enfatizó.

En relación al Día de la No violencia contra las Mujeres, que se conmemora este lunes, el arzobispo de Monterrey expuso que las autoridades deben entender que en México hay un serio problema contra la mujer, que no es cuestión de casualidad ni de número, sino que hay una cultura abusiva en su contra.

Dijo que el machismo mexicano se expresa hoy en violencia directa hacia las mujeres, y en ese contexto, aunque las autoridades tienen el deber de proteger a hombres, mujeres, niños, ancianos y adultos en general, deben entender que hay una emergencia y no pueden seguir incrementándose los asesinatos y la violencia hacia ellas en todos los niveles económicos de la sociedad.

"Ningún gobernante puede menospreciar la gravedad de esta situación que tiene México en todo su territorio", recalcó Cabrera López, en una entrevista a medios después de la misa dominical.



Arquidiócesis de Monterrey colecta 25 millones de pesos en campaña en diezmos

El arzobispo hizo por otro lado un llamado a los más de cuatro millones de fieles católicos que hay en la arquidiócesis de Monterrey, para que contribuyan con el diezmo, que en realidad, dijo, es un día de salario anual, que se utiliza para las tareas de evangelización, el sostenimiento de parroquias, y la Casa de Reposo que alberga a 30 sacerdotes mayores de 75 años o que padecen alguna enfermedad, o para financiar estudios de sacerdotes.

Héctor Mario Pérez Villarreal, y Vicario Episcopal de zona y encargado de la campaña para la recopilación del diezmo, informó que en el periodo de diciembre de 2018 a noviembre de 2019, se captaron 25 millones de pesos, de los cuales un 30 por ciento se usó para estudios en el extranjero, 20 por ciento en seguros de gastos médicos de los sacerdotes mayores, 19 por ciento en departamentos y secretariados que promueven la evangelización, el 16 por ciento a las parroquias para sustentar otros gastos, ocho por ciento para gastos ordinarios de la Casa Sacerdotal, el seis por ciento a las parroquias en misión, y el dos por ciento para la campaña del próximo año.

Cabrera López comentó que ninguna institución opera con un presupuesto tan bajo, y afirmó que gracias a la generosidad de los nuevoleoneses incluso apoyan con 60 mil pesos mensuales para la compra de alimentos de los seminaristas de Guerrero. Dijo que en esta campaña van un 2.5 por ciento por abajo de la anterior, pero confió que al terminar por lo menos capten un cinco por ciento más, para absorber el impacto de la inflación.

Pérez Villareal, detalló que la arquidiócesis de Monterrey se conforma por el área metropolitana y 13 municipios, donde viven más de cuatro millones de católico. Comprende 252 parroquias que atienden 465 sacerdotes, el arzobispo y cuatro obispos auxiliares, así como 235 sacerdotes de diferentes órdenes religiosas.

En total atienden como capellanes diez hospitales, los tres penales y el tutelar de menores; promueven cuatro casas de migrantes, atienden directamente siete colegios diocesanos, y más de mil centros de catequesis en los colegios particulares, y sostienen la Casa de Reposo donde albergan a 30 sacerdotes mayores de 75 años o con alguna enfermedad.

Dijo que desde diciembre de hace siete años que llegó Cabrera López como arzobispo, se han creado 31 nuevas parroquias y 14 más operan como misiones parroquiales, es decir son comunidades que cuentan con un sacerdote aunque no esté terminado el templo correspondiente.

Además, se incrementó de uno a nueve el número de sacerdotes que apoyan a otras arquidiócesis, incluso de otros países, al tiempo que de tener nueve son ahora 24 sacerdotes estudiando maestrías o doctorados en México o el extranjero.