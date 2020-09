Pide Cabeza de Vaca no enfrentar a Chihuahua con Tamaulipas

El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca afirmó que no permitirá que el gobierno federal y la Conagua pretendan trasladar un problema social del agua de Chihuahua a Tamaulipas.

"Porque se les da, de querer enfrentar a los gobiernos de los estados. Apoyamos a los agricultores pero no caeremos en el juego de querer enfrentarnos", expresó este lunes el mandatario tamaulipeco, en rueda de prensa que ofreció en el Salón Independencia del palacio de gobierno.

Explicó que ya platicó con los gobernadores, "estamos pidiendo que venga la directora de la Conagua (Blanca Jiménez Cisneros) a Tamaulipas, que se siente con los titulares de los módulos y se vean las opciones que se tienen", añadió.

La intención es que mediante la intervención de la Conagua se resuelva la disponibilidad para uso agrícola en la Cuenca del Río Bravo.

Afirmó que está a favor de los agricultores y por ese motivo defenderá las demandas de riego del Distrito 025 en el Norte de la entidad, el cual comprende 202 mil hectáreas y que ya tiene repercusiones en bajos rendimientos que dejaron pérdidas por 2 mmdp.

E insistió: "Es un problema que le compete al gobierno de la República. Por ningún motivo vamos a caer en el juego que se vislumbra, de querer enfrentarnos".

El gobernador mencionó que hace el llamado, porque quien tienen el control legal de las aguas nacionales es precisamente la Conagua, "ha faltado de la Conagua y del gobierno de la República establecer mesas de diálogo para poder encontrar soluciones, lamentablemente no hemos visto voluntad política", expresó.