Pide CSP a mexicanos en EU presionar a senadores por impuesto a remesas

Al manifestar "No al impuesto de las remesas", la presidenta Claudia Sheinbaum invitó a los paisanos a enviar cartas a los senadores estadounidenses para exhortarlos a no aprobar que se impongan aumentos a las remesas que se envían desde Estados Unidos.

Esto luego que la Cámara Baja de Estados Unidos aprobó aplicar un impuesto de 3.5% a las remesas enviadas por extranjeros desde el país vecino.

La jefa del Ejecutivo federal señaló que la próxima semana un equipo del gabinete del gobierno federal viajará a la Unión Americana para hablar con senadores y exhortarlos a que no aprueben el grabar las remesas.

"No al impuesto de las remesas. Invitamos de nuevo a nuestros paisanos y paisanas a que envíen mensajes por redes sociales, correos electrónicos, cartas, ahora a los senadores y senadoras, porque ahora pasa al Senado en los Estados Unidos para que no haya impuesto a las remesas y nosotros vamos a seguir trabajado".

"Se va otro equipo esta semana que viene a hablar con senadores, senadoras y también hablar con nuestra comunidad del otro lado de la frontera para seguir trabajando para evitar que haya este impuesto", dijo en conferencia de prensa.