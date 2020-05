Pide Díaz Durán a Ramírez Cuéllar que renuncie a dirigencia de Morena

El aspirante a la dirigencia nacional de Morena, Alejandro Díaz Durán, hizo un llamado al actual presidente nacional de ese partido para que renuncie.

Díaz Durán hizo tal petición luego de que Ramírez Cuéllar propusiera que el Inegi se encargue de medir la "riqueza" de los mexicanos.

"Las propuestas de la nomenclatura ponen en riesgo e triunfo de Morena en el 2021, porque su radicalismo autoritario es contrario al espíritu democrático de la 4T, por el que votaron más de 30 millones de mexicanos", difundió a través de sus redes sociales.

Díaz Durán consideró que antes de que se termine echando por la borda la esperanza de todo un pueblo y de que se continúe minando la confianza de millones de mexicanos, es mejor que la actual dirigencia de Morena se haga a un lado.

"La Nomenclatura tiene todo el derecho de seguir impulsando sus autoritarias y antidemocráticas ideas, pero como minoría que son dentro del movimiento y en México, no tienen derecho a embarrar a Morena, a la 4T y dañar al Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador", subrayó.

Consideró que la tesis de Ramírez Cuéllar es trasnochada de una izquierda radical que se quedó en el siglo XIX, además de que no representa a la amplia mayoría de los lopezobradoristas.

"No permitiré que sus ideas inconstitucionales y violatorias de las garantías individuales, de los derechos y libertades fundamentales de todos los mexicanos, se inserten en el Proyecto de Nación que hemos forjado durante décadas y con el cual ganamos el poder político", mencionó.

El morenista advirtió que competirá por la dirigencia nacional de Morena y ganará desde abajo, con la gente, para construir la unidad democrática en la pluralidad política.