Pide Durazo a alcaldes no "lavarse las manos" ante inseguridad

Alfonso Durazo Montaño, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), pidió a los alcaldes no "lavarse las manos" en el tema de la inseguridad y la violencia que afecta al país, puesto que sólo 5 por ciento de los delitos que se cometen en sus territorios son del ámbito federal.

Al encabezar un diálogo con presidentes municipales de varios estados, el funcionario afirmó que no están las condiciones para "echarnos la bolita unos a otros", por lo que consideró que los tres órdenes de gobierno deben asumir su responsabilidad ante el reto del Estado mexicano, en materia de seguridad.

"Sería realmente muy fácil para la federación decir que es un delito del fuero común y lavarnos las manos, pero también es de tal dimensión el reto, el tamaño del problema que sería una irresponsabilidad, en virtud del carácter federal o local de los delitos, nos laváramos las manos, nadie se puede lavar las manos. Podemos lavarnos las manos, en tanto no resolvamos el problema", indicó en la sede de la SSPC.

Y añadió: "He planteado, además del espacio de neutralidad, asumir que la inseguridad, por su dimensión, es un reto que corresponde al Estado mexicano, que trasciende a los gobiernos municipales por mucho, que trasciendo porque todos tienen sus propias penurias, que trasciende a los gobiernos estatales, que trasciende al gobierno federal para instalarse como una responsabilidad del Estado mexicano, que significa, que involucra a los tres poderes, a los tres niveles de gobierno y a la propia sociedad".