Pide el PAN revelar verdad de muerte de Martha Erika y Moreno Valle

El presidente de Acción Nacional, el diputado Marko Cortés Mendoza, exigió al gobierno federal aclarar las causas del desplome del helicóptero en que viajaban la gobernadora de Puebla, Martha Erika Alonso Hidalgo, y el coordinador de los senadores panistas, Rafael Moreno Valle Rosas.

Al cumplirse ayer ocho meses de la tragedia, el dirigente panista expresó "ya se nos dijo que no fallaron los rotores, el clima estaba en buenas condiciones, los pilotos eran expertos", y transcurrido ese tiempo, "parece que el gobierno le está apostando al olvido".

Al contrario, Acción Nacional reclama que se conozca la verdad de los hechos, dijo Cortés Mendoza, porque "empezamos a sospechar que alguien lo hizo y queremos saber entonces quién fue", dijo al intervenir en la ceremonia en que la senadora Kenia López Rabadán presentó su primer informe de labores legislativas, en la sede senatorial de Xicoténcatl, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

Dirigió un llamado al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, presente en el evento, para que haga suya la petición de Acción Nacional dirigida al gobierno federal para conocer la verdad sobre la caída del helicóptero.

Luego, a los reporteros que lo entrevistaron, el presidente de la CNDH comentó al respecto que "no puedo compartir posiciones de lo que no he investigado, y yo no he tenido queja para investigar esos hechos".

Precisó González Pérez que actuaría la CNDH si se presenta una queja en los términos de su competencia, sobre el desplome del helicóptero en que viajaban la gobernadora Alonso Hidalgo y el senador Moreno Valle Rosas.