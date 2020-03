Pide el presidente que manifestaciones de mujeres sean pacíficas

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador exhortó a que las manifestaciones que haya en torno al Día internacional de la Mujer, que se celebrará el domingo 8 de marzo, y del Paro Nacional de Mujeres, convocado para un día después, se realicen de manera pacífica.



En conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal reiteró que para los hombres que trabajen en el gobierno federal y se sumen a esta protesta no habrá ninguna represalia.

"Yo tengo que estar desde temprano, sí habrá conferencia mañanera; las mujeres, y también, hombres que no quieren asistir ese día y quieran participar es una cuestión de voluntad de cada quien".

"La única cosa que recomendamos, respetuosamente, es que se manifiesten todas las expresiones, toda a las corrientes del pensamiento, libre manifestación de ideas, garantizar plenamente o ejercer el derecho a disentir, procurando que no haya violencia, eso es lo único. Y es una recomendación muy respetuosa, que no haya violencia, que se opte por la no violencia. La resistencia civil pacífica, siempre. No a la violencia, es lo único".

Aseguró que en México no hay un Estado represor, por lo que "nosotros no vamos a utilizar la fuerza en nada. Vamos a procurar estar nada más pendiente para auxiliar, ayudar y proteger en lo que podamos, pero libertades plenas".