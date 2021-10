Pide Iglesia Católica a comunidades parroquiales no ser indiferentes con inmigrantes

Ante la crisis migratoria que está atravesando el país, sobre todo con la llegada de migrantes haitianos por los problemas sociopolíticos que sufre esa nación, la Iglesia Católica llamó a las comunidades parroquiales a no permanecer indiferentes ante esta crisis y no renunciar a realizar el bien que tienen a la mano.

En su editorial del semanario "Desde la Fe", la iglesia católica menciona que las dificultades que han enfrentado los migrantes haitianos en su intento por ingresar a la Unión Americana, muchos ahora buscando desesperadamente quedarse en México de forma provisional, ha provocado la saturación de los albergues, y en algunos casos, una crisis al interior de los mismos.

Explican que, de acuerdo con el Estudio sobre las Casas de Migrantes Católicas elaborado por la CEM en 2017, existen por lo menos 75 organizaciones eclesiales, divididas en región norte, centro y sur, que ofrecen apoyo a los migrantes a través de albergues, comedores, centros de apoyo, parroquias, módulos de atención y dispensarios médicos. Estos se encuentran trabajando a toda su capacidad.

Y como han denunciado obispos mexicanos, el gobierno mexicano ha delegado a estas instituciones, así como a otras coordinadas por la sociedad civil la responsabilidad de atender esta crisis migratoria, siendo omiso en cumplir con el mandato de promover y defender los derechos humanos de todas las personas, establecido en el artículo primero de la Constitución.

Por ello, reiteró la petición al gobierno de que abandone su política de represión hacia las personas migrantes y que busque otras alternativas a la detención y a la regularización migratoria, para así encontrar caminos más humanos y sin violencia a través del cual puedan transitar los migrantes.

"Sabemos que la Iglesia sabrá responder, como siempre lo ha hecho, a este desafío, y que no serán pocas las comunidades parroquiales interesadas en responder a este signo de los tiempos, y hacer vida el lema de la Jornada del Migrante y Refugiado 2021: "Hacia un nosotros cada vez más grande", que nos muestra un horizonte claro para nuestro camino común en este mundo", finalizan.