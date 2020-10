Pide joven en Facebook un millón de comentarios para que la dejen adoptar gatitos

El alcance de las redes sociales no deja de sorprendernos pues, a pesar de que la mayoría sabe que existen millones de usuarios activos – en 2020 Facebook cuenta con aproximadamente 2,400 millones de ellos – muchas veces creemos que por no ser influencers podríamos pasar desapercibidos.

No obstante, casos como el de Ahilyn Castro nos demuestran que la unión hace la fuerza y que con un poco de esfuerzo, la comunidad online puede apoyar a usuarios de todo el mundo a lograr sus objetivos como ganar un concurso, obtener un empleo, o promocionar algún talento, por mencionar sólo algunos ejemplos.

En esta ocasión, la joven usuaria de Facebook recurrió a la famosa red social por una noble razón.

Ahilyn soñaba con adoptar tres tiernos gatitos pero para eso, primero tendría que cumplir con las condiciones impuestas por su mamá. El requisito: conseguir 1 millón de comentarios y 2,000 reacciones en la publicación donde la joven compartió una foto de los tres animalitos que podrían formar parte de su familia.

Por supuesto, el apoyo no se hizo esperar y hasta el día de hoy, la publicación de Ahilyn tiene ya el millón de comentarios que necesitaba, sin mencionar que ha recibido 50 veces más reacciones de las que su mamá le pidió.

La sección de comentarios está llena de stickers, GIFs y memes con gatos de todos colores y tamaños enviados por la gente que apoyó a Ahilyn para que cumpliera su sueño de adoptar a los tres gatitos que mostró en su publicación.

Además de todas estas reacciones, la publicación ha sido compartida más de 5,800 veces, así que la mamá de Ahilyn no tendrá otra opción más que darle la bienvenida a la familia a estos tres nuevos integrantes peludos.

La importancia de adoptar animales

México es uno de los países de América Latina con mayor índice de mascotas abandonadas. De acuerdo con la Asociación Mexicana de Médicos Veterinarios Especialistas en Pequeñas Especies (AMMVEPE), en el país hay cerca de 28 millones de mascotas o animales domésticos, de los cuales el 70% se encuentra en situación de calle; por desgracia, esta cifra incrementa un alarmante 20% cada año.

Además, de acuerdo con Boehringer Ingelheim Animal Health, 75% de los perros en condición de calle no han recibido vacunas ni han sido desparasitados, lo cual representa un riesgo de salud pública.

La adopción de animales de compañía ayuda a salvar vidas de animales en abandono o en situación de maltrato. Las campañas de adopción tratan de crear consciencia sobre el trato correcto hacia los animales de compañía a la vez que procuran encontrarles dueños responsables que se comprometan a darles un trato digno.

Por su parte, las campañas de esterilización están enfocadas a dar mayor calidad de vida a perros y gatos pues ayudan a prevenir enfermedades que pongan en riesgo sus vidas, a la vez que previenen que nazcan más animales que no tengan oportunidad de encontrar dueños responsables y por lo tanto terminen siendo abandonados.

Es de suma importancia que la gente comprenda que las mascotas no son juguetes y que tener una conlleva una gran responsabilidad pues habrá que costear gastos de alimento, veterinario, y accesorios.

De igual forma, tener una mascota implica una gran inversión de tiempo pues además de cuidado, requieren atención como jugar con ellos y pasearlos para asegurar que son felices y que tienen una buena calidad de vida.

Hay que tener en cuenta que, dependiendo de la especie y raza, hay mascotas que pueden vivir hasta 20 años, o incluso más, por lo que al adoptar una, se adquiere un compromiso a largo plazo. Por lo tanto, no se trata de una decisión que se deba tomar a la ligera ni por impulso, mucho menos por moda.