Pide la secretaria de la Función Pública un paro de hombres para que "no acosen"

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, pidió que el 9 de marzo "los hombres se queden en casa, no tuiteen, no acosen, no insulten y nos dejen en paz", ante el paro de mujeres que se planea para ese día.



A través de Twitter, la funcionaria demandó que en esa fecha se lleve a cabo un #parodehombres.

Para sacudir al país este #9marzo en lugar de que nos quedemos en casa tentadas a lavar platos y arreglar ropa, salgamos y ocupemos el espacio público sólo para nosotras. Mejor un #parodehombres. Que ellos se queden en casa y no twittee, no acosen, no insulten y nos dejen en paz. — Irma Eréndira Sandoval B. (@Irma_Sandoval) February 22, 2020

Hizo un llamado a las mujeres para salir y ocupar el espacio público y que los hombres se queden en casa.

"Para sacudir a este país este 9 de marzo, en lugar de que nos quedemos en casa tentadas a lavar platos y arreglar la ropa, salgamos y ocupemos el espacio público sólo para nosotras", escribió la funcionaria.

Para el 9 de marzo, inicialmente, colectivos feministas llamaron a realizar un paro de mujeres, un día después del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora el 8 de marzo. Sin embargo, a la iniciativa se han sumado partidos políticos, universidades, empresas y gobiernos.

Otras voces han respondido en que el paro sea de hombres o, incluso, que sea de apoyo para el presidente, Andrés Manuel López Obrador, como lo hizo su esposa, Beatriz Gutiérrez, quien primero dijo que se sumaría al paro, pero al final hizo otra propuesta.