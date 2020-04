Pide López-Gatell no adelantar vísperas respecto a la reanudación de actividades

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, aseguró hoy que se prepara un regreso ordenado, regionalizado y escalonado a las actividades laborales del país, con fecha tentativa del 30 de abril, cuando culminaría la Jornada Nacional de Sana Distancia por el Covid-19.

Los trabajos se realizan en coordinación con la Secretaría de Economía y del Trabajo y se analiza el regreso a la normalidad dependiendo de la curva epidémica se tomarán disposiciones.

"No adelantemos vísperas, eso es muy dinámico y varias veces al día vamos analizando, no solo la curva epidémica, si no los distintos factores que hay que considerar en el área administrativa y escolar", dijo López-Gatell durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.