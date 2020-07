Pide Lozoya criterio de oportunidad a FGR

La defensa de Emilio Lozoya afirmó que el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) la aplicación de un criterio de oportunidad para colaborar con información sobre los casos de corrupción por los que está acusado.

Al tomar la palabra, luego de que la FGR formuló imputación contra Lozoya por "lavado" de dinero en el caso Agronitrogenados, la defensa del exfuncionario, encabezada por el abogado Miguel Ontiveros señaló que su representado fue utilizado como instrumento en los hechos de los que está acusado.

"En el marco de los hechos señalados por las y los agentes del ministerio público de la Federación, el señor Emilio Lozoya fue utilizado en su calidad de instrumento no doloso en el marco de un aparato organizado de poder que se alejó del Derecho de cara a la comisión de hechos como los referidos por la representación social el día de hoy", señalaron los abogados.

"En su momento oportuno denunciará los hechos cometidos, señalando claramente a las personas responsables y los cargos que ocupaban, todo ello, en el ánimo de salvaguardar la edificación de un criterio de oportunidad que se ha empezado a gestar con la FGR".

La defensa indicó que el criterio de oportunidad fue solicitado por el propio Lozoya Austin a la FGR con el objetivo de "hablar con la verdad, encontrar esa verdad y finalmente hacer justicia".

El juez consideró que Lozoya y su defensa no emitieron ningún argumento para impugnar la solicitud de vinculación a proceso realizada por la FGR, Pemex y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), por lo que decretó un receso para estudiar los datos de prueba ofrecidos y resolver la situación jurídica del ex funcionario después de las 17:00 horas.

"Señor Lozoya, anote usted lo siguiente, yo advierto que más allá de este argumento en este momento ustedes estarían conformes con la petición realizada por la Fiscalía, estarían allanados", comentó el juzgador.

"Entonces está cerrado el debate y procederé a resolver su situación jurídica, voy a hacer un receso (...) nos vemos en un momento más para resolver su situación jurídica".