Pide mantener medidas preventivas ante alza de Covid en 10 entidades

El secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela llamó a la población a no confiarse y mantener las medidas preventivas para evitar el contagio de Covid-19, resaltó que diez entidades federativas mantienen una tendencia a la alza, lo que no significa una emergencia, pero que se debe atender.

"Seguimos sin bajar la guardia en la atención de la pandemia y el quehacer de la vacunación, la participación de la sociedad ha sido, es y será fundamental. Cumplimos 11 semanas en que la pandemia sigue disminuyendo a nivel nacional, sin embargo, diez entidades tienen leve tendencia a la alza, no hay emergencia, sino un alza que hay que atender", dijo.

Al presentar el Pulso de la Salud, el funcionario reiteró la petición a los mexicanos de continuar con el lavado de manos, el uso de cubrebocas y mantener la sana distancia.

"El llamado es a no confiarse y mantener las medidas que tanto hemos aprendido para evitar una tercera ola de contagios", dijo.

A su vez, Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud recordó que al arranque de esta semana epidemiológica, diez estados presentaron un aumento en la intensidad de la pandemia.

"Desafortunadamente al arranque de semana que abrió el 18 de abril, ha empezado a aumentar esta intensidad, 4% respecto a la semana previa y esto es una llamada de advertencia, no le llamamos alerta por razones técnicas, no hay incremento precipitoso, pero si vemos cambio de trayectoria".

Señaló que ayer hasta las 21:00 horas, se vacunó a 203 mil 435 personas contra Covid-19, el acumulado en todo el país es de 14 millones 571 mil 509.